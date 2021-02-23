الامتحانات على الأبواب.. نصائح لمساعدة الأبناء على المذاكرة في الطقس البارد

القاهرة - سمر حسين - ماما
أيام قليلة ويبدأ طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي الامتحانات، خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس، أما الصف الثالث الإعدادي من المقرر عقد امتحان مجمع لطلابه المواد الأساسية 7 مارس المقبل، وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد الامتحانات إلكترونيا على جهاز التابلت في المدارس في الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس المقبل.
قدمت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بالتزامن مع الاستعداد لامتحان الفصل الدراسي الاول لطلاب المدارس والجامعات، مجموعة نصائح للمذاكرة في هذا الطقس البارد.
لا يفضل المذاكرة على السرير، لأن ذلك يؤدي إلى الكسل والخمول وبالتالي صعوبة التركيز.
يفضل الجلوس على المكتب مع الاهتمام بارتداء ملابس مناسبة لأن الإحساس بالبرودة يفقد الأبناء التركيز.
حتى يحصل الأبناء على الدفء يجب تدفئة الأطراف، حيث أكد الأطباء أن تدفئة الأطراف بشكل جيد تجعل الجسم يشعر بالدفء لذا من الافضل ارتداء الجوارب السميكة.
تناول المشروبات الساخنة التي تشعر الأطفال بالدفء والاهتمام بتناول فيتامين سي لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، ويمكن إيجاد فيتامين سي بكثرة في الشتاء من خلال الموالح مثل يوسفي وبرتقال.
تجنب استخدام الدفايات الكهربائية لأنها قد تسبب في الإصابة بنزلات البرد، بسبب انتقال من مكان دافئ إلى مكان بارد عندما يترك الأبناء الغرفة.
بالرغم من برودة الطقس يفضل تهوية المنزل كل يوم لتجديد الأكسجين في المنزل.