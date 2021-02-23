والدة عمرو دياب «الغائب الحاضر» في أعمال فنية: اسمها وتاريخ ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أكثر من مناسبة برهن الفنان عمرو دياب عن علاقته بوالدته، التي رحلت قبل سنوات، لكن حبها في قلبه مازال ثابتًا لم يتغير من ذكر اسمها في الأعمال الفنية حتى رسم تاريخ ميلادها كوشم على جسدها.

«الغائب الحاضر» هو أكثر مثلًا يعبر عن وجود والدة الفنان عمرو دياب في حياته رغم وفاتها، ويرصد «هن» أعمالًا استدعى خلالها سيرة والدة الهضبة.

وشم يحمل اسمها

في إعلان الهضبة الجديد، وهو عن العطر الذي يحمل اسمه «Amr Dia Eau de Parfum 34»، ظهر خلاله أيضًا الفنان عمرو دياب، وهو يستعرض الوشم الذي رسمه على ظهره، وكان عبارة عن رقم «34» وهو الرقم الذي يحمل تاريخ ميلاد والدته، إذ أنها من مواليد 1934.

اسم والدته في مسلسل

وفي رمضان الماضي، كان الفنان عمرو دياب، مازال مرتبط عاطفيًا بالفنانة دينا الشربيني، التي ظهرت خلال مسلسل الماضي الذي شاركت به في رمضان الماضي، وهي تحمل اسم «رقية»، وهو اسم والدة الهضبة.

وكشفت الفنانة دينا الشربيني، عن السر وراء اختيار اسم «رقية»، موضحة أنه بالفعل اسم والدة الفنان عمرو دياب، واختارت الاسم لهذا السبب، خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج «القاهرة الآن»، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وتحدثت وقتها الفنانة دينا الشربيني، أنّها كانت تتمنى رؤية والدة عمرو دياب، موضحة عن حب الهضبة لها: «عمرو بيعشقها جدًا، كنت قاعدة أنا وتامر حبيب بنختار اسم الشخصية.. وكان دياب معانا بس بيخلص حاجة في التليفون.. قولت لتامر إيه رأيك في اسم رقية، قالي حلو جدا جدا، واتحمس أوي للاسم ده، وبصراحة لما تامر حبيب يتحمس بيبقى جميل».

وتابعت: «لما قولت لعمرو دياب على الاسم قالي حلو أوي، هو فعلا اسم حلو ومتقالش قبل كده كتير، عمرو دياب انبسط، هو اسم حلو وأنا حقيقي كان نفسي أقابلها جدا، سمعت عنها كلام يجنن وقد إيه هي كانت طيبة وخيّرة».