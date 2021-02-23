سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على مهرجان «أنتي معلمة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو جديد لها على المهرجان الشعبي «أنتي معلمة».

وظهرت «سمية» في الفيديو وهي تستعرض رشاقتها على المهرجان الشعبي، إذ كانت مرتدية فستان طويل من قماش الشيفون، كما أنه جاء بأكمام منفوشة وتركت شعرها منسدلًا.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الفيديو: «مبتكبريش.. فراشة بتطير.. طالعة حلوة أوي».

سمية الخشاب ترد على مهاجهمي صورها بـ«بسكوتاية مقرمشة»

وكانت الفنانة سمية الخشاب نشرت عدة فيديوهات كان آخرها من دبي، وتعرضت وقتها للانتقاد والهجوم من متابعيها أن هذه الصور فوتوشوب، لكنها عادت بعد ذلك ونشرت فيديو من كواليس جلسة التصوير الآخيرة لها في دبى، على أنغام «بسكوتاية مقرمشة».

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وقال أحد المتابعين: «الكلام عدا الكلام هنا سمية الخشاب، مفيش كلام بسم الله ما شاء الله عليكي يا برنسيسة»، وقال آخر: «بجد تحفة شيء مختلف وجلسة تصوير كلها حيوية، عجبني أوي تصوير الكواليس بهذه الطريقة».