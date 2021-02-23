سميرة عبد العزيز لـ «هن» عن فيديو تجاهل مذيع لها: معندوش خبرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا تتعدى مدته الدقيقة، تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، أثار غضب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما تسبب شاب يعمل كمذيع لدى إحدى القنوات التليفزيونية غير المعروفة، في موقف محرج للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، أنهت على إثره اللقاء دون الإدلاء بأي تصريحات.

تفاصيل الفيديو المتداول

بدأ اللقاء بين الفنانة سميرة عبد العزيز والمذيع المغمور، بتقديمه لها، قائلا: «ومعانا الفنانة القديرة.. نتعرف بحضرتك، اسم حضرتك؟»، لتستنكر الفنانة عدم معرفة الشاب بهويتها، وترد عليه: «أنت مش عارف اسمي؟ وجاي تعمل معايا لقاء، روح يابني ربنا يهديك، لما تعرف أنا مين ابقى قولي تعالي».

وسرعان ما تم تداول الفيديو، الذي تسبب في حدوث موجة عارمة من الغضب، من قبل متابعين الفنانة القديرة.

سميرة عبد العزيز: الفيديو قديم

ومن جانبها، علّقت الفنانة سميرة عبد العزيز، بشأن الفيديو المتداول، موضحة خلال تصريحاتها لـ«هُن»، أن تلك الواقعة تعود أحداثها لـ3 أعوام مضت، منذ حضورها فاعليات مهرجان الإسكندرية داخل أحد فنادق المحافظة.

وقالت: «الفيديو ده من 3 سنين، ومش عارفة إيه فكر الناس بيه؟ ومتصورتش إنه ينتشر الفترة دي».

أما عن الموقف المحرج للشاب معها، عقبت: «واضح إنه شاب صغير ولسه معندوش خبرة، والمفروض إن دي ثوابت وبدائيات إزاي أجري حوار مع حد، أكون عارف الأول هو مين، ولما لاقيته مش عارفني أنهيت الحوار لعدم تضييع الوقت لإنه كان واضح إنه لسه معندوش خبرة».