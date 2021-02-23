الامارات | صور..شاب أردني يحول سيارته الكلاسيكية إلى محل متنقل لبيع القهوة

شكرا لقرائتكم خبر عن صور..شاب أردني يحول سيارته الكلاسيكية إلى محل متنقل لبيع القهوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوّل الشاب الأردني فادي أحمد سيارته الكلاسيكية فولكسفاجن، طراز بيتل، خضراء اللون إلى محل متنقل لبيع القهوة وغيرها من المشروبات الساخنة على الطريق لتصبح مصدر دخل إضافي يعينه على توفير متطلبات الحياة خاصة في الظروف الصعبة الحالية.

ففادي أحمد (33 عاما) يُوقف سيارته الكلاسيكية "الخنفساء" على جانب الطريق في شارع بعّمان كل صباح ويُحّضِر مشروبات ساخنة.. قهوة، شاي وأعشاب، لقائدي السيارات المارة على الطريق.

وكان أحمد، وهو سائق في شركة خاصة، قد انجذب لسيارة مماثلة رصدها عندما كان صاحبها يقودها ذات يوم بينما كان هو يتسوق قبل سنوات. وعندها عقد العزم على شراء سيارته وفتح مشروعه الخاص بها في 2019 لمساعدته على توفير نفقاته التي لم يعد راتبه من الشركة يكفي لتغطيتها، لا سيما وسط تفشي جائحة كورونا في الأردن.

وكان أحمد معتادا على فتح ما سمَاه "فُكس (فولكس) القهوة" في شهر رمضان فقط، لكن مع ظهور الجائحة العام الماضي كانت تلك السيارة مفيدة جدا له لدرجة أنه أصبح يقدم القهوة والمشروبات الساخنة منها يوميا، ويلتزم كثير من الزبائن الذين يتذوقون القهوة من "الفُكس" بتناولها منها يوميا.

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