احذري.. 12 خطأ تُقصر عمر غسالتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تعتبر الغسالة من أهم الأجهزة المنزلية، ولكنها تحتاج إلى الكثير من العناية الجيدة.

في التقرير نستعرض الأشياء التي نقوم بها قد تلحق الضرر بغسالاتنا، وفق ما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- استخدم الكثير من المنظفات

يعتقد الكثير من الناس أنه كلما زاد استخدامهم للمنظفات، كانت نتيجة الغسيل أفضل. لكن هذا غير صحيح.

يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من المنظفات إلى مشاكل كبيرة، مثل الرغوة الزائدة التي تسد الصرف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسد المنظف الزائد الدرج، ما يمنع المنظف من الوصول إلى ملابسك، ومن ثم يجعلها متسخة.

2- غسل الملابس الداخلية والجوارب دون أكياس

وفقًا للإحصاءات، فإن معظم المشكلات المتعلقة بالغسالة تتعلق بالأسطوانة، يمكن أن تضمن حقيبة الغسيل "الأكياس".

لأن الأشياء الصغيرة لن تدخل في الفلتر وتتسبب في كسره فقط، بل ستكون ملابسك آمنة لأنه لن تعلق أي أجزاء صغيرة في الحلة.

3- عدم تنظيف الفلتر

الفلاتر في الغسالات مهمة، إنها تجمع كل الأشياء الصغيرة التي لا ينبغي أن تكون موجودة، مثل العملات المعدنية، والقطع الصغيرة، وأشياء أخرى.

يجب عليك تنظيف الفلتر 4 مرات في السنة، أو حتى أكثر من ذلك، وإذا كانت هناك رائحة كريهة أو إذا كان الجهاز لا يؤدي وظيفته بشكل صحيح.

4- تكدس الملابس بالغسالة

حتى لو كان لديك كومة ضخمة من الغسيل المتسخ، يجب عدم الإفراط في تحميل غسالتك فوق طاقتها. أولاً، لن تكون الملابس نظيفة؛ وثانياً، سيؤدي التحميل الزائد للآلة إلى تقصير عمر أجزائها.

5- ضبط الجهاز بطريقة خاطئة

في بعض الأحيان، ليست عاداتنا هي التي تكسر الغسالات ولكن الطريقة التي يتم بها ضبط الآلة. خلال المرحلة الأخيرة من الغسيل، تدور الحلة بسرعة مذهلة ، لذا قد تهتز الغسالة.

فيما يلي الأسباب الأكثر احتمالاً التي قد تؤدي إلى اهتزاز الغسالة:

الأرضية ليست مسطحة تمامًا.

مسامير النقل لا تزال على الجهاز.

هناك إما محامل مكسورة أو ممتصات صدمات.

6- عدم تنظيف الغسالة وغسلها بشكل دوري

في معظم الأحيان، إذا بدأت الغسالة تنبعث منها رائحة كريهة، فإننا نتجاهلها فقط، ونضع المزيد من المنظفات فيها، ونحاول عدم ترك الغسيل في الحلة.

لكن الرائحة الكريهة داخل الحلة هي علامة على أننا لا نعتني بالجهاز جيدًا. بصرف النظر عن تنظيف الفلتر، يجب أيضًا تشغيل وضع غسيل الأسطوانة "الحلة".

إذا لم يكن لديك مثل هذا الوضع ، فيمكنك تشغيل الغسيل العادي بدرجة حرارة عالية ولكن بدون غسيل بالداخل، أضف القليل من الخل أيضًا.

أيضًا، تعتبر البيئات الرطبة والدافئة مثالية للعفن، هذا هو السبب في أنه من الأفضل إبقاء باب الغسالة مفتوحًا عند عدم استخدامه. حاول أيضًا تجفيف درج المنظفات.

7- ترك الملابس المغسولة في الغسالة

في بعض الأحيان، يتعين علينا تغيير خططنا لأننا نحتاج إلى القيام بالغسيل. قد يحدث أننا بحاجة إلى مغادرة المنزل ولكن يتعين علينا الانتظار لمدة 10 دقائق حتى ينتهي الغسيل.

ومع ذلك، يقول الخبراء إنه ليس من السوء ترك الغسيل النظيف في الحلة لبضع ساعات. يمكن ترجمة "بضع ساعات" إلى أكثر من 8-12 ساعة، وليس أسابيع.

يدعي الخبراء أنه إذا حافظت على نظافة الماكينة، ونظفت الحلة، وأبقيت الباب مفتوحًا، فمن المحتمل ألا تكون هناك رائحة كريهة.