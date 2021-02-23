دراسة صادمة: 50% من مرضى "كوفيد الخفيف" يعانون من أعراض بعد 6 أشهر من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ ظهور فيروس كورونا الجديد، أصبح كوفيد الطويل أو متلازمة ما بعد COVID مجال قلق مشترك.

في حين أن خطورة الأعراض في مرضى كورونا الشديدة كانت معروفة بالفعل، فقد ادعت دراسة حديثة أن 50 ٪ من مرضى كوفيد الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة يستمرون أيضًا في التعرض لمضاعفات طبية بعد 6 أشهر من الإصابة، وفقا لـ"timesofindia".

كوفيد طويل الأمد يضرب المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة

في السابق ، أفادت دراسة أجرتها مجلة لانسيت أن أكثر من 75٪ من الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا الجديد يواجهون أعراضًا تظهر بعد 6 أشهر من الشفاء، وأفاد 63٪ من الأفراد الذين شاركوا في التجربة بأعراض التعب وآلام العضلات المصحوبة بالقلق والاكتئاب والألم وصعوبة النوم.

في حين أن غالبية حالات كوفيد الطويلة كانت منتشرة في المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 الشديدة، تشير دراسة حديثة نُشرت هذا الشهر في مجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية والعدوى إلى أن نصف المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة يعانون من مضاعفات بعد 6 اشهر.

الدراسة

لاحظت الدراسة 103 شخصًا فوق سن 18 عامًا مصابين بفيروس كورونا بين أبريل وأكتوبر 2020، عانى المتطوعون المشاركون في التجربة من أعراض خفيفة ومتوسطة، مما يشير إلى أنهم لم يكونوا بدون أعراض، لم يتم نقلهم إلى المستشفى أيضًا، وتم استجواب المجموعة المشاركة أربع مرات خلال البحث.

بعد ستة أشهر من بدء الدراسة، كان لدى 46 ٪ على الأقل عرض واحد باق، وشملت الأعراض الأكثر شيوعاً التعب (22٪)، فقدان أو تغير حاسة الشم والذوق (15٪) أو صعوبة في التنفس (8٪)، وفقًا للتقارير، عانى 44٪ من الأشخاص في البداية من الصداع و 41٪ من الحمى و 39٪ من آلام العضلات و 38٪ من السعال الجاف.

وأورد التقرير النهائي 14 عرضًا، تم تسجيل 12 منها بالفعل كأعراض شائعة لـ COVID من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)،وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي فقدان الشهية، وفقًا للدراسة.

وفقًا للدراسة، يظهر كوفيد الطويل كظاهرة حيث يعاني المرضى من أعراض طويلة الأمد لم يتم حلها، يمكن أن تكون هذه أعراضًا مطولة لـ COVID-19 ، أو متلازمة ما بعد كوفيد التي تسبب فيها خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأسباب.

مدة أعراض مرض كوفيد الطويل

وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS) ، يظهر واحد من كل خمسة مرضى بفيروس كورونا أعراضًا لمدة خمسة أسابيع أو أكثر، وذكر التقرير نفسه أن واحدًا من كل 10 مرضى مصابين بفيروس كورونا أظهر أعراضًا لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا وأكثر.

الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا الطويل

في حين أنه من المهم فهم الإطار الزمني الذي يستغرقه كورونا ليصبح سيناريو كوفيد طويلًا، فمن المهم أيضًا لكل منا تحديد علامات COVID الطويلة، حتى يتم التعامل معها بكفاءة، ومع ذلك، إليك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تواجهها حتى بعد التعافي من المرض.

- ضباب الدماغ

- صداع الراس

- إعياء

- ألم المفاصل

- ألم الصدر

خطر الإصابة بفيروس كورونا على المدى الطويل

في بعض الحالات، قد يصاب الأشخاص أيضًا بمضاعفات قد تؤثر على أعضائهم، هذه الأعراض أقل شيوعًا ولكن تم الإبلاغ عنها، قد تشمل الأعراض:

القلق والذاكرة وصعوبة التركيز

التهاب عضلة القلب

وظيفة الرئة غير طبيعية

مشاكل الشم والتذوق

إصابة شديدة في الكلى

الطفح الجلدي وتساقط الشعر

مشاكل النوم

تقلب المزاج