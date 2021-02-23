كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:50 مساءً - يعد تطبيق ظلال العيون أو الآيشادو سهل نسبيا، ومع ذلك، فإن تعلم كيفية وضع مكياج العيون بالطريقة الصحيحة ليس بالمهمة السهلة، سواء في اختيار الدرجة المناسبة للون عينيك و بشرتك، أو الفرش المستخدمة في تطبيقه.



أولا: طريقة وضع مكياج العيون

مكياج العيون



- ابدأي بفرش مكياج مناسبة

من الصعب جدا إنشاء تحفة فنية بدون الأدوات المناسبة، وينطبق الشيء نفسه على تطبيق المكياج، لذا لابد من استخدام عدد من فرش التجميل الجيدة لتطبيق مكياج متساوٍ ودقيق.

ويفضل استخدام الفرش الاصطناعية على نظيراتها من الألياف الطبيعية، كما أنها بسيطة التكلفة، وأسهل في التنظيف، ومقاومة للحساسية.

- ضعي ظلال العيون الأساسي على الجفن

باستخدام فرشاة ظلال العيون، طبقي الظل الأساسي المفضل لديك على جفنك، وبناءً على المظهر الذي تبحثين عنه، يمكنك تطبيق هذا اللون الأساسي حتى عظم الحاجب استعدادًا لتبطيق مكياج سموكي جذاب، أو يمكنك التوقف عند طية الجفن المتحرك، للحصول على إطلالة نهارية ناعمة.

- ركزي الظل الداكن في تجعد العين

الألوان الداكنة تجذب الضوء، لذا فإن وضع درجة لون أغمق من ظلال العيون، في ثنية الجفن، يجعل عينيك تبرز بشكل أكثر وضوحاً، من خلال إضافة عمق وأبعاد في المكان الصحيح.

- حددي خطوط رموشك بلون داكن للغاية

يمكن أن يؤدي استخدام محدد العيون بشكل صحيح إلى جعل رموشك تبدو أكثر سمكا والعيون أوسع، وإذا كنت لا تفضلين استخدام الأيلاينر، يمكنك الحصول على نفس المظهر بظلال العيون شديدة السواد، باستخدم فرشاة مسطحة ذات شعيرات قصيرة، للضغط على اللون الداكن على طول حواف جفنك العلوي، حيث تبدأ رموشك، وعلى خط الرموش السفلي أيضاً.

- سلطي الضوء باستخدام ظلال عيون لامع

ابرزي حواجبك من خلال إضافة ظلال عيون فاتحة مباشرة أسفل الحاجب، ولمزيد من الوميض، ضيفي نفس اللون على الزاوية الداخلية للعين، وانهى مكياج العيون ببضعة طبقات من الماسكرا المفضلة لديك.

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ثانيا: طريقة وضع الآيشادو تحت العين

الآيشادو تحت العين



قبل وضع الآيشادو تحت العين، لا بد من وضع الكونسيلر وتثبيته باستخدم بودرة عديمة اللون تحت عينيك، ثم ضعي الآيشادو تحت خط الرموش السفلي، من مدمع العين حتى الزاوية الخارجية.

وليس من المفترض أن يدوم مكياج الوجه، لكن مكياج العيون يجب أن يستمر، وإذا كنت حريصة على ثباته لأطول وقت ممكن، من الضروري استخدام قطعة قماش نظيفة لإزالة الزيوت وخلايا الجلد الميتة، التي قد تعرقل تطبيق المكياج وثباته.

وإذا كانت بشرتك دهنية، فإن استخدام برايمر ظلال العيون من أفضل الوسائل لضمان بقاء المكياج لفترة طويلة، ولا تحاولين استخدام الكونسيلر أو كريم الأساس، لأن الزيوت الموجودة في كليهما يمكن أن تتسبب في عدم ثبات الآيشادو.

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