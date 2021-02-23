كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:50 مساءً - تُعد رسمة الحواجب من أكثر الأشياء التي تتحكم بشكل كبير في مظهر العينين وشكل الوجه بشكل عام، فلكل وجه رسمة الحواجب التي تناسب استدارته، كما أن رسمة الحواجب القريبة من العين تختلف عن تلك البعيدة عنها.

وفي السطور التالية، ستتعرفين على الطريقة المثالية لرسمة الحواجب القريبة من العين، لتتجنبي الأخطاء التي تقع بها الكثير من الفتيات أثناء رسم حواجبهن، مما يتسبب في ظهورهن بإطلالة غير جذابة:



أولاً: طريقة رسم الحواجب

رسم الحواجب



ابدأي برسم حواجبك للتأكد من أنها تبدأ وتقوس وتنتهي في المكان المناسب لوجهك ورسمة عينينكِ، لأن اتباع هذه الخطوة سيجعل أنفك يبدو أصغر وعيونكِ أكثر اتساعاً ويرفع عظام الوجنتين، وللقيام بذلك، خذي فرشاة مكياج وامسكي الفرشاة بزاوية توازي زاوية أنفك عبر الزاوية الداخلية للعين، ليكون ذلك هو المكان الصحيح المكان الذي يجب أن تبدأ رسمة حاجبكِ منه.

لرسم القوس، انظري للأمام بشكل مستقيم وامسكي الفرشاة من زاوية توازي الأنف بشكل مستقيم عبر الوقوف بيديكِ عند مركز منتصف العين، ليكون هذا هو المكان الذي يجب أن يتقوس حاجبكِ عنده.

ولتحديد المكان الذي ينتهي عنده حاجبكِ، أمسكي الفرشاة بشكل مائل يمتد من فتحة أنفكِ، ويصل إلى الزاوية الخارجية للعين، وتحديداً عند نهاية رموشكِ، ليكون ذلك هو المكان الذي يجب أن ينتهي فيه حواجبك.

املئي حواجبك باستخدام بقلم تحديد الحواجب، وإذا كنت تفضلين استخدام كريم أو جل، قومي باستخدام أي منهما، فكلاهما سيمنحكِ حاجبًا محددًا ومقوسًا يناسب وجهك بشكل تام.

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ثانياً: طريقة رسم الحواجب القريبة من العين

رسم الحواجب القريبة من العين



تُعد رسمة القوس الطويل والواسع هي الرسمة المثالية للحواجب القريبة من العين، حيث يكون هذا القوس بطول عظمة الحاجب بالكامل.

ولرسم الحواجب القريبة من العين اتبعي الخطوات التالية:

1-قومي بتمديد قلم الحواجب الخاص بك بدقة لرسم قوس كبير يغطي عظمة الحاجب تماماً.

2-تجنبي رسمة الحاجب الرفيعة والحادة، لأن ذلك سيتسبب في ظهور القوس الذي قمتي برسمه وكأنه يتجه إلى الداخل وليس إلى الأسفل كما ترغبين.

3-اختاري لون فاتح لقلم تحديد الحواجب أو بودرة الحواجب، مما يساعدكِ في إظهار المساحة بين الحاجب والعينين أكثر اتساعاً، فالألوان الداكنة لبودرة أو قلم الحواجب مثل اللون الأسود تقلل من هذه المساحة وتجعلها تبدو أضيق.

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