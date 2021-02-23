ملابس محجبات كاجوال ٢٠٢١ من إسراء عامر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:50 مساءً - تواجه الفتيات المحجبات الكثير من المشاكل عند تنسيق ملابسهن في الشتاء، لا سيما بأسلوب الكاجوال؛ حيث يرغبن في الظهور بشكل محتشم ودافئ ومواكب للموضة بأسلوب أنيق ومناسب لقوامهن ومشاويرهن اليومية، ولعام ٢٠٢١ رصدنا لكُنَّ من الموديل والمؤثرة المصرية في مجال الموضة، إسراء عامر، عدة خيارات؛ لتتألقن على غرارها.



إطلالات الجينز الضيق في الشتاء

تنسيق الجينز مع الجلد للشتاء



تُعَدُّ موضة الجينز الضيق من القطع الناعمة التي تعتقد الكثير من المحجبات أنها غير ملائمة لهن، لذا يمكن لإسراء عامر أن تلهمكن ببعض الأفكار المحتشمة؛ حيث تأنقت بالجينز الأسود مع بلوزة طويلة من الصوف الرمادي ذي الرقبة المرتفعة مع معطف من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بنظارة وقبعة باللون الأسود، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ بنطال الجينز الفاتح مع هودي أحمر وحجاب باللون الأسود لمظهر ناعم في كل المشاوير، وأطلت في الخيار الثالث ببنطال الجينز مع معطف بكاروهات اللونين البرتقالي والبيج، مع حجاب بني وحذاء رياضي أبيض، كما ظهرت ببنطال الجينز مع بلوزة سوداء ومعطف من الصوف الأبيض المطبع بالأسود بطريقة عصرية، وأكملت الإطلالة بحجاب وحذاء باللون الأسود.

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خيارات الجينز الواسع من إسراء عامر

إسراء عامر باطلالة كاجوال شتوية



الجينز الواسع من صيحات الموضة التي تليق بشكل كبير بالفتيات المحجبات، لذا نسقت إسراء عامر بنطالاً واسعاً من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف رمادي مع وشاح بكاروهات الألوان الفاتحة الشتوية لخيار ناعم وأنيق، واختارت في الإطلالة الثانية بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف سكري منفوخ ومزين بالأسود في الأطراف، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي ملون، فيما تزينت بالجينز مع بلوزة زهرية ومعطف بنفسجي أكملتهما بحجاب ووشاح باللون البني الفاتح، وفي الإطلالة الاخيرة لجأت للجينز الواسع مع بلوزة رمادية ومعطف من الجلد الأسود، مع حذاء رياضي وحجاب باللون الأسود.

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إطلالات شتوية شبابية بأسلوب إسراء عامر

التنورة في الشتاء من إسراء عامر



لمظهر شتوي عصري بإطلالات مميزة ومواكبة لموضة ٢٠٢١، شاهدنا إسراء عامر بتنورة طويلة سوداء منقطة بالأبيض مع بلوزة شتوية باللون البنفسجي المصمم برقبة مرتفعة، وأكملت الإطلالة بحجاب أسود مع حذاء وحقيبة باللون الأبيض، وفي إطلالة رياضية محتشمة للشتاء نسقت إسراء عامر بنطالاً ومعطفاً باللون الزهري المزين بالترتر الفضي، مع حجاب وحذاء باللون الأبيض لخيار أنثوي ناعم للشابات.

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