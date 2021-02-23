عبايات خليجية لكل يوم من أمل النجار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:50 مساءً - أمل النجار، بلوجر إماراتية تعتمد على العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير، ولأنها تلجأ للخيارات الناعمة واليومية بالألوان المختلفة لتناسب كل النساء، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتها بالعبايات؛ لتعتمدن منها أفكاراً تليق بمظهركن.



تصاميم العبايات السوداء المطرزة

عباية مطرزة سوداء مع الأزياء الكاجوال



لا تتخلى الفتيات العربيات عن موديلات العبايات السوداء المطرزة، لذا نجدها دائماً في تجدُّد؛ لتلائم ذوقهن وأناقتهن، ومن وحي أمل النجار يمكننا أن نلهمك بعض الأفكار؛ حيث تأنقت بعباية سوداء مصممة بقماش الساتان في أطراف الأكمام مع تطريزات الخطوط المتقطعة باللون الأبيض والنقوش الذهبية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية لليد مع حقيبة سوداء مطبعة بالذهبي، واختارت عباية سوداء مخططة بالفصوص الفضية مع حقيبة بنية مزينة بالزهور لأناقة يومية، ونسقت في الإطلالة الثالثة عباية سوداء فاخرة مطرزة بالفصوص السوداء والفضية في الصدر ومن المنتصف، مع حذاء بكعب أسود مزين بالفصوص وحقيبة بنية، كما أطلت بعباية سوداء مزينة بخطوط طولية من الفصوص مع تنورة بليسيه وبلوزة بطبعات الأفعى البنية.

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عبايات سوداء للعمل من أمل النجار

أمل النجار بالعباية السوداء بأسلوب عملي



لأناقة يومية بالعبايات السوداء الناعمة يمكننا أن نقدم لك بعض الأفكار العملية لتعتمديها في مشاوريك القادمة؛ حيث ظهرت أمل النجار بعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء متعارضة مع حجاب وحقيبة باللون الأسود وحذاء مزين بالفصوص الصغيرة، وفي إطلالة يومية ناعمة ارتدَتْ عباية سوداء بقَصَّة منسدلة مزينة بمطاط في أطراف الأكمام مع مجوهرات ذهبية ناعمة لليدين.

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أمل النجار بالعبايات الملونة

عباية ملونة بتطريز ناعم



تلجأ الكثيرات من الفتيات الشابات للعبايات الملونة لتمنحهن إطلالة عصرية مرحة ومواكبة للموضة، لذا تألقت أمل النجار بعباية بنية مصممة بخطوط طولية من الفصوص الناعمة مع حجاب بدرجة داكنة من البني، وتزينت بعباية بنية بليسيه مع مجوهرات ناعمة لليدين، كما اختارت عباية بدرجة فاتحة من البني وأكملتها بحقيبة سوداء ضخمة وساعة فضية، وفي خيار عصري نسقت عباية خضراء بقَصَّة منسدلة مع مجوهرات ذهبية مميزة.

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