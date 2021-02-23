اسرار يكشفها عالم الفلك احمد شاهين وراء عدم توافق الابراج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتجه الكثير منا حول الاهتمام بعلم الفلك حيث ان البعض يهتم بالاراء الفلكية في تحديد قوة علاقة الأشخاص وتحديد مدى التوافق مع بعضهم لبعض وقد يهتم البعض الاخر بعلم الفلك للاستبشار بالنجاحات والإنجازات الذي من الممكن أن يحققها .

أنواع الابراج الفلكية وطبيعتها

وتختلف طبيعة الابراج وفقا لانتمائها وطبيعتها التي يحددها علم الفلك مقسمه إلى ٤ طبائع فلكية

الابراج الناريه

هي أبراج ناريه يتصف اصحابها بالعفويه والاندفاع والحماس والشغف وحبهم للحياه، وتضم برج الأسد والحمل والقوس

الابراج المائيه

هي أبراج تتصصف بالرومانسيه والصدق و الإخلاص والتهور والتسرع، وتضم برج السرطان والعقرب والحوت

الابراج الهوائيه

هي أبراج التي تتصف بالذكاء وحب الاطلاع والثقافه والعصبيه وتقلب المزاج، وتضم برج الدلو والميزان والجوزاء

الابراج الترابيه

هي أبراج تتصف بقوة الشخصيه والتفوق والهدوء والعند، وتضم برج الجدي والعذراء والثور رأي الفلك في طبيعة العلاقات الزوجيه

وتوقع خبير الابراج الدكتور أحمد شاهين عضو الاتحاد الأمريكي للفلكين انا الابراج الأكثر عرضه للانفصال في عام ٢٠٢١ عديده ويرجع ذلك لأسباب طبعية فهناك أبراج لايمكنها التوافق مع بعضها حسب طبيعتها المحدده

وأشار انه بالرغم من تقارب السرطان والجوزاء في دائرة الابراج الا انهم قد يعانون من تباعد شديد في الاهتمامات فبرج السرطان قد يهتم بالاستقرار والحياة العاطفيه بينما الجوزاء كثيرا مايهتم بالحياة الاجتماعيه إلى جانب كثيرا من المشكلات التي يقع بها البرجين قد يحمل برج الجوزاء الصدق الزائد الذي قد يدفع إلى قيام المشكلات بسبب حساسية السرطان

واضاف شاهين بأن عام ٢٠٢١ عام فراق الميزان والعقرب بالرغم من توافق الابراج الهوائيه مع المائيه الا ان سرعان ما قد يشعرون الاحباط والملل لان زيادة نسبه التراب والماء قد تشعر بالاختناق وأشار انه من الصعب توافف الأسد مع الجدي فكلا منهما يراي صراعه نحو تحقيق أهدافه واحلامه وكلا منهما يرفض تفوق الاخر عليه فلذلك قد يكون سببا للانفصال موضحا بأن ٢٠٢١ عام تغير زوجات لبرج الأسد وذلك يرجع لسبب ارتباط البرج بالكوكب الشمسي

واضاف انه من المستحيل توافق برج الثور والقوس وقد يرجع إلى طبيعة كل منهما فقد يتصف القوس بالاندفاع والازعاج على عكس مايتصف به برج الثور من هدوء وفي سياق متصل انه من الابراج المستحيل توافقهم الابراج الناريه مع بعضها فمن المستحيل التوافق بيهم موضحا بأنه يرجع إلى تضارب الصفات قائلا (العلاقه مش بتستمر ممكن يولعوا في بعض)

ومن المستحيل أيضا توافق أبراج ناريه مع مائيه نتيجه لانعكاس الصفات بينهم وبالرغم من عدم التوافق القائم بين هذه الابراج الا انه من الممكن أن يحالفهم الحظ بسعادة سواء على المستوى المهني أو العاطفي الابراج الأكثر حظاً في عام ٢٠٢١ بحسب الدراسات الفلكية لموقع stylecaster

برج الأسد سوف يتمتع بثقة عالية والحصول على قدر كبير من المال إلى جانب تحقيق نجاحات في مجال العمل برج الحوت سوف يتمتع باانتاج غزير من الاستثمار والمال برج الحمل سوف يجني الكثير من المال ويحقق نجاحات كبيرة إلى جانب إقامة مشروع ناجح خاص به برج الثور سوف يحصل على العمل الذي كان يحلم به وسيصل إلى المركز الذي كان يريد تحقيقه برج الجدي سوف يتمتع بصيف هادئ يحمل قصة حب تدوم للابد.