أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم تناول هذا العصير يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تناول كوب من عصير البرتقال الطبيعي يوميا عادة قد يغفل عنها الكثيرون رغم أهميتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تناول كوب من عصير البرتقال الطبيعي يوميا يقوي المناعة وبالتالي عدم شربه يهددك بأمراض ضعف المناعة.

كيف نحمي أنفسنا؟

تناول كوبا من عصير البرتقال الطبيعي يوميا لتقوية المناعة والوقاية من فيروس كورونا.