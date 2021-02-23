تناول هذه المادة يمنع التطور الشديد لكورونا.. كيف تحصل على المغذيات الدقيقة من هذه الأطعمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

كشفت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من مادة البوليفينول يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب ومنع تطور كوفيد-19.

ولكن كيف تحصل على المغذيات الدقيقة من هذه الأطعمة؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لـ" thehealthsite".

الأطعمة الغنية بالبوليفينول

قد يحميك تناول المزيد من الشوكولاتة الداكنة والأطعمة الأخرى الغنية بالبوليفينول من الإصابة الشديدة بفيروس كوفيد-19.

وفقًا لدراسة جديدة، يمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من مادة البوليفينول في تقليل الالتهاب ومنع تطور Covid-19 في المرضى المصابين بالفيروس.

تم العثور على هذه الفائدة الصحية المحتملة للبوليفينول أيضًا في الدراسات السابقة، بصرف النظر عن تقليل الالتهاب المزمن، يمكن أن تساعد مادة البوليفينول أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم وضغط الدم وكذلك الحفاظ على الأوعية الدموية صحية ومرنة.

معبأة بمضادات الأكسدة

يمكن أن تساعد مادة البوليفينول أيضًا في علاج مشاكل الهضم والسكري وأمراض التنكس العصبي وأمراض القلب والأوعية الدموية، كشفت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Integrative Physiology، أن البوليفينول يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب عن طريق منع إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.

السيتوكينات عبارة عن بروتينات تساعد الجهاز المناعي في مكافحة العدوى، ولكن الكثير من السيتوكينات أو فرط إنتاج السيتوكينات يمكن أن يسبب التهابًا في الجسم ويؤدي إلى أعراض شديدة لأمراض مختلفة، بما في ذلك Covid-19.

تم ربط وجود عاصفة خلوية بزيادة معدل الوفيات في مرضى Covid-19 المصابين بأمراض خطيرة، لاحظ المؤلفون في الدراسة أنه إذا تم إثبات هذه الفرضية في دراسات أخرى أيضًا، فإن زيادة تناول البوليفينول قد يساعد في تقليل المعاناة والوفيات التي تفرضها عدوىSARS-CoV-2.

القرنفل يتصدر القائمة

أدرجت دراسة عام 2010 القرنفل باعتباره أغنى غذاء في مادة البوليفينول، حيث يحتوي 100 جرام من القرنفل على إجمالي 15188 مجم من مادة البوليفينول، بينما احتل النعناع المجفف المرتبة الثانية بـ11,960 مجم بوليفينول لكل 100 جرام، أما الينسون احتل المركز الثالث بـ5,460 مجم لكل 100 جرام.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على 1664 مجم بوليفينول لكل جرام

احتل مسحوق الكاكاو المرتبة الرابعة بين أغنى غذاء من مادة البوليفينول في نفس الدراسة، حيث إن 100 جرام من مسحوق الكاكاو تحتوي على 3448 ملج بوليفينول، وهذا يجعل الشوكولاتة من أفضل الأطعمة التي تحتوي على مادة البوليفينول أيضًا، احتلت الشوكولاتة الداكنة المرتبة الثامنة مع 1,664 مجم من مادة البوليفينول لكل جرام، لكن شوكولاتة الحليب كانت متخلفة عن القائمة في المرتبة 32 بسبب انخفاض محتوى الكاكاو.

التوت عبارة عن ثمار تحتوي على أعلى نسبة من مادة البوليفينول

التوت هو مصدر غني آخر للبوليفينول، مع أكثر من 1700 مجم من مادة البوليفينول لكل 100 جرام، يحتوي التوت الأسود على معظم مادة البوليفينول الموجودة في جميع أنواع التوت.

تشمل الأنواع الأخرى من التوت الغنية بالبوليفينول- التوت الأزرق (560 مجم بوليفينول)، العليق (260 مجم بوليفينول)، الفراولة (235 مجمبوليفينول)، والتوت الأحمر (215 مجم بوليفينول). بصرف النظر عن التوت، تحتوي الفواكه مثل المشمش الأسود والخوخ والكرز الحلو والتفاح والرمان أيضًا على أعداد كبيرة من هذه العناصر الغذائية الدقيقة.

تناول المزيد من الخضروات

تحتوي الخضروات على مادة البوليفينول أقل من الفاكهة. والخضروات الغنية بالبوليفينول هي الخرشوف والهندباء والبصل الأحمر والسبانخ، يمكنك أيضًا زيادة تناول البوليفينول عن طريق تناول المزيد من الفاصوليا السوداء والفاصوليا البيضاء والمكسرات وفول الصويا بجميع أشكالها ومراحلها المختلفة.

مشروبات لزيادة تناولك للبوليفينول

بشرى سارة لمحبي الشاي، يحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر على كميات مناسبة من مادة البوليفينول.

يمكنك أيضًا الحصول على مكملات البوليفينول، والتي تأتي على شكل مسحوق وكبسولات، ومع ذلك، قد تحمل أيضًا العديد من الآثارالجانبية غير المرغوب فيها، وهناك دليل علمي قوي على أن البوليفينول يمكن أن يتداخل مع امتصاص الحديد أو يحد منه، يرتبط هذا في الغالب بتناول مكملات البوليفينول.