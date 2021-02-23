أشرف زكي عن حالة نجلاء بدر بعد إصابتها بكورونا: أقسم بالله ما أعرف عنها حاجه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، التي عقبه حديثها عن معاناتها من أعراض الفيروس التاجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

«هن» تواصل مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، للحديث عن تطورات الحالة الصحية لنجلاء بدر، إلا أنه رد قائلا: « أقسم بالله ما أعرف عنها حاجه».

نجلاء بدر تطالب جمهورها بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا

وكتبت نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج.. والحمد لله على كل شيء.. شكرًا بجد على اهتمامكم.. والاهتمام والحب والدعاء».

وتخضع الفنانة نجلاء بدر، حاليًا للعزل المنزلي، الخضوع للبروتوكول العلاجي، بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب»، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمخرج محمد سامي.