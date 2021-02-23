ملكة جمال العالم ومن أم يوغسلافية.. تعرف على تارا عماد وقصتها مع التنمر (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة تارا عماد، محركات البحث «جوجل»، بمجرد الإعلان عن استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عنها وعن كواليس حياتها، خاصةً بعدما حققت أحدث أعمالها مسرحية «علاء الدين»، انتشارًا واسعًا، فضلًا عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المراهقات في البرازيل.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن الفنانة تارا عماد، خلال السطور التالية، قبل إذاعة حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن أهم إنجازاتها وكواليسها الشخصية.

- تارا عماد، ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

- ولدت في 11 مايو عام 1993، وتبلغ من العمر 27 عامًا.

- تارا ولدت لأب مصري وأم يوغسلافية من مونتينيغرو.

-بدأت حياتها المهنية منذ سن مبكر، حيث ظهرت في العديد من الإعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات.

- عملت تارا كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة.

-شاركت بعمر الـ 17 سنة في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال افريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

- بعد الثانوية العامة انتسبت إلى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى متابعتها ورش تمثيل سواءً مع الفنان أحمد كمال أو أون لاين مع مؤسسات أمريكية.

- كانت أولى أعمالها الفنية كان في مسلسل« الجامعة» الذي ضم عددا من الممثلين الشباب، وإخراج هاني خليفة عام 2011.

- وفي عام 2012 شاركت في مسلسل زي الورد من إخراج سعد هنداوي.

- في عام 2014 شاركت في مسلسل« صاحب السعادة»، من بطولة عادل إمام وعدد من الممثلين الكبار واخراج رامي إمام.

قصة تعرضها للتنمر ومناهضتها العنف ضد المرأة

- وقبل 3 أعوام مضت، تحدثت الفنانة تارا عماد، عن تعرضها للتنمر، في مرحلة الطفولة، بسبب طولها، إذ قالت، «كنت أطول واحدة في الفصل ودايمًا فيه تريقة عليا.. وكان بيأثر فيا وأنا طفلة عندها 8 سنين، مش هقدر أغير حاجة في خلقة ربنا.. ولولا الطول مكنتش وصلت للمكانة اللي أنا فيها ومش بحاول أخد الموضوع على قلبي».

- تعتبر تارا عماد، من أكثر الفنانات الداعمات للمرأة وترفضن العنف بشتى صوره وأشكاله، إذ حرصت على توجية رسالة عبر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، إلى كل سيدة تعاني من التحرش وتفضل الصمت، قائلةً «إحنا زهقنا وجه الآوان نتكلم، علشان اللي حصل مؤخراً يبقى عبرة لكل راجل يحاول يعمل كده تاني».