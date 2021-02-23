نسرين طافش بالحجاب في أحدث ظهور.. ودعاء فاروق تعلق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة لفتت الأنظار، خضعت لها الفنانة السورية نسرين طافش، وشاركت عدد من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة المصورة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها لأول مرة بالحجاب، فضلًا عن ارتداء عباءة فضفاضة باللون الأسود، ودون وضع مساحيق تجميل.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، بالكشف عن أحدث أعمالها في رمضان 2021، بدور رحاب، قائلةً «المداح، رحاب، رمضان 2021».

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة نسرين طافش، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيل الإعجاب فضلًا عن مئات التعليقات والتي كان من أبرزها، «تخبلين بالحجاب، الحجاب منور وشك، نور على نور حبيبتي، ربنا يكتبهولك، الحجاب مخليكي ملكة، ربنا يثبتك عليه، حلوة أوي حقيقي، يا أحلى من لبست حجاب».

فيما مازحتها الإعلامية دعاء فاروق، معلقةً على إطلالتها بالحجاب، قائلةً «إنتي تيجي تقدمي البرامج بقى».

رسالة نسرين طافش في عيد ميلادها

وكانت وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة لمتابعيها في يوم ميلادها الـ39، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، قائلةً «رحلة الحياة هدية عظيمة من الله.. تفاصيل الرحلة مدهشة.. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها ونزلاتها ومفاجآتها.. كل سنة بتفاجأ بنفسي كيف صرت عم باخد الأمور ببساطة أكتر والتعقيدات بمرونة أكبر والمشتتات بتجاهل أغلب الأوقات.. والتحديات بحلول أنضج وأوعى.. ولسا قدامي كتير من الدروس الي رح اتعلم منها واتطور».

وأكملت، «حياتي اليوم أجمل من أي وقت مضى صحتي ولياقتي أقوى من أي وقت مضى كانو عن جد الزمن مجرد وهم.. عقلي وروحي في تأمل وتناغم بين النجوم والكواكب والمجرات ورجلي ثابتين عالأرض وجواتها متل جذور الشجر.. وقلبي طفل حر رح يضل يحب ويفرح ويسعى ويجتهد و يعيش بهجة الحياة الطيبة مهما صار».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.