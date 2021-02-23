8 استخدامات أخرى مذهلة لـ النشا.. بينها إزالة بقع الملابس الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

النشا من المكونات التي تتوافر دائما في المطبخ، وفضلا عن أنه يدخل في طهي العديد من الأكلات، لكن هناك العديد من الفوائد والاستخدامات الأخرى له، تساعدك في تنظيف العديد من الأشياء، وإزالة البقع من الملابس، وفقا لما جاء في موقعي "onegoodthingbyjillee"و"cleanmyspace".

- إزالة الشحوم:

يمكنك استخدام النشا في إزالة بقع الشحوم على السجاد أو الأقمشة، عن طريق رش القليل منه على المنطقة المتسخة، ثم تركها لمدة 15-20 دقيقة، ستُزال الشحوم سريعا، وتعود جديدة مرة أخري، ثم بعد ذلك قومي بتنظيف المسحوق بالمكنسة الكهربائية.

- تلميع الأثاث:

لا يوجد شيء أسوأ من معظم منتجات تلميع الأثاث التي تؤثر بالسلب على الأثاث، وإذ كنت ترغبين في الحفاظ عليه والتخلص من البقايا الدهنية، امزجي أجزاء متساوية من النشا والماء في زجاجة رذاذ، ثم رشي الأثاث الخشبي بهذا الخليط برفق، وامسحي بقطعة قماش نظيفة، ستختفي هذه الدهون.

- تلميع أدوات المائدة:

يمكنك استخدام خليط من النشا والماء، ثم افركي به أدوات المائدة الفضية باستخدام إسفنجة ناعمة أو قطعة قماش، سيساعد النشا على تنظيف الأدوات وتلميعها دون ترك أي خدوش.

- إزالة البقع من الملابس:

ضعي ملعقة من النشا على البقعة المراد تنظيفها من الملابس، ثم اتركيها لبعض الوقت، وبعد ذلك اغسليها كالمعتاد، ستلاحظين أن البقعة ستختفي نهائيا.

- التخلص من الروائح الكريهة من الأحذية:

إذا انبعثت رائحة كريهة من الأحذية، فقد يكون النشا هو الحل للتخلص منها، حيث أنه يساهم في إزالة الالتهابات الفطرية والبكتيريا المسببة للروائح الكريهة.

- تهدئة تهيج الجلد:

يمكن استخدام النشا لتهدئة تهيج الجلد مثل حروق الشمس والطفح الجلدي والحكة المرتبطة بالحساسية، عن طريق امزجي3 ملاعق كبيرة من النشا المضاف إليه الماء البارد، ثم قطعة قطن وضعيها على المنطقة المصابة.

- الحفاظ على قبضة يد قوية:

يمكن أن تجعل الأيدي المتعرقة من الصعب الحفاظ على قبضة قوية على مضرب التنس والجولف وغيرها من المعدات الرياضية، لذا عليك قبل استخدامها، قم بمسح المقابض برفق بالنشا، ستساعد هذه الطريقة على امتصاص الرطوبة حتى تتمكن من الإمساك بها بشكل أفضل.

- تجديد الكتب المتعفنة:

يمكن أن تبدأ رائحة الكتب القديمة في التعفن بعد فترة، لذا عليك استخدام النشا للتخلص من تلك الرائحة الكريهة، من خلال رشي القليل منه بين الصفحات، واتركيها لمدة 24 ساعة، ثم امسحي الكتب، سوف يمتص النشا الرائحة المتعفنة.