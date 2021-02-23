كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:34 مساءً - بالتأكيد، هناك الكثيرمن أنواع الرموش الاصطناعية، والماسكرا المذهلة التي تساعد المرأة في الحصول على رموش طويلة وكثيفة، لكن في الوقت نفسه تؤدي المبالغة في استخدام الماسكرا ووصلات الرموش ومزيلات المكياج الى إضعاف الرموش الطبيعية مع مرور الوقت. لذلك من الجيد أن تدعي رموشك تنمو بشكل طبيعي من خلال استخدام سيروم فعال يفي بالغرض. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، أفضل سيروم لتطويل وتكثيف الرموش.



Givenchy Base Mascara Perfecto

Givenchy Base Mascara Perfecto



لا يعمل هذا البرايمر السميك كأساس قوي للماسكرا فقط، بل يعمل أيضاً كسيروم لرموشك، فهو غني بالمكونات الطبيعية التي تساعد في تطويل وتكثيف الرموش الطبيعية، مثل رحيق القطن وبروتينات الصويا.

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RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner

RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner



إذا كانت رموشك خفيفة جداً وقصيرة، فلا تترددي في تجربة سيروم الرموش هذا من علامة RevitaLash، إذ مع استخدامه المتكرر والمنتظم، ستصبح رموشك أكثر صحة وقوة وأكثر طولاً وكثافة.

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Shiseido Full Lash and Brow Serum

Shiseido Full Lash and Brow Serum



يمد هذا السيروم رموشك بجرعة مليئة بالأرجينين التي ستعزز من نموها وتجعلها أكثر كثافة، إضافة الى أنه يعمل على ترطيب البشرة الحساسة حول العين، وستلمسين النتائج خلال ثمانية أسابيع من استخدامه المنتظم.

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Embryolisse Lashes Booster

Embryolisse Lashes Booster



يحتوي سيروم الرموش هذا على مكونات مغذية للرموش الخفيفة، التي ستصبح معه أكثر سمكاً وطولاً، وبإمكانك استخدامه على حاجبيك، حيث يعمل على تكثيفها وملء الفراغات فيها. استخدمي الماسكرا فوق السيروم للحصول على لمسة نهائية خالية من العيوب.

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Rapid Lash Eyelash Enhancing Serum

Rapid Lash Eyelash Enhancing Serum



في كثير من الأحيان، تنتج الرموش الخفيفة من عدم الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها. إلا أن سيروم الرموش هذا، سيعمل على تقوية كل رمش من رموشك ومده بالتغذية اللازمة، لتصبح رموشك في النهاية كثيفة وطويلة بشكل مذهل.

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Replenix PROLash Eyelash Enhancing Serum

Replenix PROLash Eyelash Enhancing Serum



يتكون مصل الرموش هذا من الأحماض الأمينية الحريرية، التي تكافح الأضرار التي تنجم عن أنواع الماسكرا القاسية والرموش الاصطناعية ووصلات الرموش. وفي غضون 30 يوماً من استخدامه ستصبح رموشك صحية وأكثر طولاً وكثافة.

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