كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:34 مساءً - تُعتبر لفّافات الشعر خيارًا رائعًا للحصول على تسريحة شعر جذّابة، سواء تسريحات الكيرلي أو الويفي بتموجات رفيعة أو عريضة. ومع التنوّع في أنواع لفّافات الشعر، بات من السهل اختيار منها الأنسب لنوعية الشعر، والتي تُؤّمن لك التسريحة التي ترغبين لها. ولأن "الخليج 365.نت" يُعير اهتمامًا لجمالك، يطلعك على أنواع لفّافات الشعر وطريقة استخدامها لتنعمي بتسريحة شعر مميّزة ولافتة.



طريقة استخدام لفّافات الشعر لإطلالة جذّابة

طريقة استخدام لفافات الشعر لتجعيد الشعر

إليك، أنواع لفافّات الشعر وطريقة استخدامها للحصول على تسريحة شعر جذّابة، لتكملي إطلالتك سواء النهارية أو المسائية.



لفّافات الشعر الإسفنجية

لفّافات الشعر الإسفنجية لشعر ويفي عريض

تُعدّ اللفّافات الإسفنجية رائعة، وهي واحدة من أكثر الخيارات المُناسبة لتسريحة الشعر الويفي، بخاصّة إذا كنت تبحثين عن تسريحة مُلفتة ومُميزة، وطريقتها كالآتي:

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المفضّل لديك.

جفّفي شعرك بالمنشفة، ثم مشطّيه برفق بمشط واسع الأسنان لمنع التشابك.

ضعي السيروم المُخصّص للشعر، واتركي شعرك يجفّ في الهواء.

اجمعي جزءًا من شعرك بطول بوصة واحدة.

ضعي اللفّافة في نهاية شعرك، ثم ابدئي في لفها باتجاه الجذور، ولفّ الخصلة للنهاية، وعندما الوصول إلى فروة رأسك، اغلقي اللفافة.

كرّري هذه العملية لجميع خصلات شعرك.

أما إذا كنت تخططين لاستخدام لفاّفات الشعر كطريقة تجعيد ليلية، ابتعي الخطوات السابقة في لفّ الشعر. ثم، لفّي شعرك في وشاح حريري قبل التوجّه إلى السرير لعدم تشابك الشعر من الظهور في منتصف النوم.

وعند الصباح، قومي بإزالة لفّافات الشعر الرغوية واحدة تلو الأخرى.

استخدمي أصابعك لشدّ شعرك وفك تجعيد الشعر، واظهري جمال شعرك الرائع.

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لفّافات الشعر الساخنة

لفّافات الشعر الساخنة لشعر كيرلي رفيع

هذا النوع هو المفضّل بالتأكيد، حيث توفّر نوعًا لطيفًا وآمنًا من تصفيف الشعر بالحرارة، ويمكنك الحصول على مجموعة متنوّعة من أنماط التموّجات الرفيعة بأسلوب الكيرلي، وطريقتها كالآتي:

قومي بتوصيل اللفّافات وابدئي في تسخينهم.

أثناء تسخين بكرات الشعر الساخنة، جهّزي خصلات شعرك بغسلها وتجفيفها بالكامل. وبعد ذلك، قومي برشّ واقي الحرارة في جميع أنحاء شعرك للتحضير لتصفيفه.

اجمعي جزءًا من الشعر يبلغ طوله بوصة واحدة وضعي اللفافة في النهاية، ولفّيها تجاه فروة رأسك مع الشعر المحيط بها.

ثبّتي اللفّافة في مكانها باستخدام دبوس.

كرّري هذه العملية في جميع أنحاء شعرك.

ستعتمد المدة التي تستغرقها هذه العملية على كثافة شعرك وملمسه، ولكن عادًة يتم الانتظار حتى تبرد البكرات لإزالتها.

قومي بإزالة المشابك واللفافات لتكتشفي تجعيد الشعر الجميل.

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لفّافات الشعر الفيلكرو

تُساعد لفّافات الشعر الفيلكرو في تجعيد خصلات الشعر بحجم كبير

يمكن للفّافات الفيلكرو المتواضعة أن تخلق بسهولة تجعيدات كبيرة الحجم أو حلقات صغيرة، وتناسب جميع أنواع الشعر، لكنها تعمل بشكل أفضل على الشعر الناعم؛ مما يمنحه مزيدًا من الكثافة، وطريقتها كالآتي:

اغسلي شعرك ثم اتركيه يجفّ في الهواء.

اجمعي جزءًا من شعرك بطول 2.5 سم. ثم، ضعي اللفاّفة في نهايتها، ثم لفّها باتجاه فروة رأسك.

الحيلة هي التأكّد من عدم وضع الكثير من الشعر على كل لفّافة.

إذا شعرت أن اللفاّفة فضفاضة، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الشعر الملفوف حولها؛ مما يجعل من الصعب على الفيلكرو البقاء في مكانه.

استمري في وضع لفاّفات شعر الفيلكرو في جميع أنحاء شعرك.

بمجرد وضع اللفّافات في مكانها، رشّي السبراي بالكامل لإضافة تعزيز الحجم إلى شعرك.

امنحي تجعيد الشعر حوالي 15 دقيقة.

قومي بإزالة لفّافات الفيلكرو الخاصة بك، وشدّي خصلاتك، واستمتعي بتجعيداتك الضخمة.

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