سجى اليوسف تشارك في أسبوع الموضة الرقمي بمجموعة "ذا بشت"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:34 مساءً - اعتادت المصممة السعودية سجى اليوسف على المشاركة في أسابيع الموضة العالمية خلال السنوات الماضية الأخيرة، حيث يُعَدُّ أسبوع الموضة حدثاً مميزاً وفريداً في صناعة الأزياء، ويُعْقَدُ بمشاركة مصممي الأزياء والعلامات التجارية، ويتم عرض أحدث مجموعاتهم في عروض الأزياء، وتشارك سجى اليوسف في هذا العام بمجموعتها الجديدة تحت اسم "ذا بشت".

المصممة السعودية سجى اليوسف



مشاركة سجى اليوسف في أسبوع الموضة

الفارس هاني الهلال بصور مجموعة ذا بشت



ينطلق أسبوع الموضة الرقمي العالمي للموسم الثاني IDFW "International Digital Fashion Week" في ٢٥ فبراير الجاري، وذلك في وجود عدة مصممين عالميين، وستكون المصممة سجى اليوسف هي المصممة السعودية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث، واختارت مجموعة "ذا بشت" تحديداً لعرضها في هذا الحدث؛ حيث أحبت أن تكون الفكرة مستوحاة من تراثنا وعراقته، لذا عملت جلسات تصوير هذه المجموعة في إسطبل خيول مع الخيل العربي الأصيل؛ لأن الخيل والبشت من العلامات المتميزة بالعراقة والأصالة من وجهه نظرها، وشاركها في ذلك الفارس السعودي هاني الهلال، ليضيف على الصور الطابع العربي البحت، لا سيما أن الصور والفيديو سيتم عرضهما في أوروبا ونيويورك، وأضافت المصممة سجى اليوسف: "الأصالة العربية في الأعراف السابقة والحاضرة في الخيل والفرسان، والهدف هو إيجاد لغة رمزية فنية غنية عن التعريف بين عباية البشت وأيضاً الحقائب الجلدية والمجوهرات الأنيقة؛ حتى نحظى بصورة مُرَمَّزَة وغنية بالتفاصيل والجمال، في رحلة بين الخيل والفارس والأزياء التراثية بلمسة عصرية مميزة".

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مجموعة "ذا بشت"

من جلسة تصوير مجموعة ذا بشت



فضَّلت المصممة سجى اليوسف ابتكار أسلوب جديد للبشت النسائي بأسلوب عصري وملائم للمناسبات الخارجية، وذلك بإبراز فخامته وتفاصيله الأنيقة، وفي مجموعتها الأخيرة ابتكرتْ عدة تصميمات متنوعة للبشت؛ منها البشت المخملي باللون الأسود المطرز بالذهبي، ليضفي الفخامة على من ترتديه، وهو مناسب بشكل كبير لفصل الشتاء، واعتمدت عدة تصميمات أخرى للبشت بألوان حيوية ومناسبة لجميع النساء العربيات.

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من جلسة تصوير مجموعة ذا بشت



جدير بالذِّكْرِ أن المصممة سجى اليوسف قد استعرضتْ مؤخراً من خلال علامتها "SAJAS" مجموعة صيف وربيع 2021، في أسبوع الموضة الرقمية، بإطلاق أول مجموعة كوتور خاصة بالعلامة تحت عنوان ORIGIN Collection، واستوحت تصميمات مجموعتها من الصخور الرسوبية في جبل القارة في منطقة الأحساء.

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