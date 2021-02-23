موديلات ساعات راقية بالمينا الأخضر أجمل هدايا يوم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:34 مساءً -

لأن يوم الأم أضحى على الأبواب، لابد وأن نستهل التفكير بهدية فاخرة تليق بست الحبايب، وبما قدمته لنا من تضحيات وحب. لذلك، ليس هناك أجمل من الساعات بالمينا الأخضر بتصاميمها الراقية لتعبر عن مدى حبّنا لأمهاتنا وتقديرنا لهنّ.

ساعة لوتشيا LVCEA من بولغاري Bvlgari



تعدّ الساعات بالمينا الأخضر من أكثر الصيحات الرائجة هذا العام؛ حيث إنها تتميز بلمسة من الفخامة المترفة والأسلوب الملكي الراقي. كما ويعتبر اللون الأخضر من الألوان الجميلة التي ترمز إلى الأمل والسلام.

اخترنا لك في ما يلي مجموعة مميزة من موديلات الساعات الفاخرة بالمينا الأخضر من أهم العلامات التجارية والدور الفاخرة التي تعتبر آخر موضة، إذ يمكنها أن تكون أجمل هدية ليوم الأم.

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هدية يوم الأم من أجمل الساعات الراقية بالمينا الأخضر

ساعة ديفاز دريم DIVAS’ DREAM بمينا أخضر من بولغاري Bvlgari

ساعة ديفاز دريم DIVAS’ DREAM من بولغاري Bvlgari



إذا كنتِ من عاشقات الساعات باللون الأخضر بشكل كامل، اخترنا لك من دار بولغاري Bvlgari ساعة ديفاز دريم DIVAS’ DREAM جديدة الإصدار. تم تصميم هذه الساعة من الذهب الوردي المرصع بالألماس، وهي تتميز بميناء أخضر من حجر الملاكيت وسوار من جلد التمساح الأخضر الفاخر.

كما وقدمت الدار ساعة لوتشيا Lvcea ذات المينا الأخضر، والمصممة من الذهب الوردي والفولاذ مع ترصيعات الألماس الراقي، بنسخة حصرية للشرق الأوسط.

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ساعة هابي سبورت Happy Sport بمينا أخضر من شوبارد Chopard

ساعة هابي سبورت Happy Sport من شوبارد Chopard



من دار شوبارد Chopard، انتقينا ليوم الأم ساعة هابي سبورت Happy Sport الفاخرة التي ستضفي على إطلالتك أناقة لا مثيل لها. تتميز هذه الساعة بمينا أخضر لامع وسوار أنيق، كما وتتزين بالألماسات "المتلألئة" التي تشتهر بها الدار، وهي بتصميمها الذي يجمع بين الذهب الوردي والفولاذ، تعتبر الساعة المثالية لإطلالات النهار المتألقة.

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ساعة ديتجست 26 Datejust 36 بمينا أخضر من رولكس Rolex

ساعة ديتجست 26 Datejust 36 بمينا أخضر من رولكس Rolex



لعاشقات اللون الأخضر بدرجته الفاتحة، اخترنا ليوم الأم من رولكس Rolex ساعة ديتجست 26 Datejust 36 بمينا أخضر زيتوني مميز. هي مصممة من روليسور أصفر وذات إطار مخدّد وسوار جوبيلي. يتميز المينا بالأرقام الرومانية VI وIX من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطاً، مرصّعة بــ٢٤ حبة ألماس. وهي تعتبر إحدى أحدث الساعات شهرةً وكلاسيكية.

نسقيها مع أساور من الذهب الأصفر لإطلالة عصرية راقية.

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ساعة لايملايت غالا Limelight Gala بالمينا الأخضر من بياجيه Piaget

ساعة لايملايت غالا Limelight Gala من بياجيه Piaget



غازلي الوقت برقي وفخامة مع ساعة لايملايت غالا Limelight Gala من بياجيه Piaget التي تعتبر من أجمل هدايا يوم الأم وأبهرها للنظر. تتميز بعلبة من الذهب الوردي، ومرصعة بأحجار الألماس المتلألئة. أجمل ما فيها هو المينا الأخضر من حجر الملاكيت الثمين، وسوارها من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً منقوش بديكور "بالاس".

نسقيها مع إطلالة بفستان أسود راقٍ لمناسباتك المسائية هذا العام.

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