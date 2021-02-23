«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. حسن: يجب توعية السيدات باستخدام وسائل منع الحمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ظل عمل الدولة خلال العديد من الخطط على مدار الآونة الأخيرة، بهدف تحسين حياة المواطنين، من خلال التحكم في معدلات النمو السكاني ومستهدفات برامج وحملات تنظيم الأسرة، أقامت «الوطن» ندوة نقاشية، حول المبادرة التي أطلقتها تحت اسم «2 بس عشان ياخدوا حقهم»، من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة النمو السكاني، لإذابة المفاهيم المغلوطة بخصوص تحديد النسل وكشف مدى استفادة الفرد والدولة من حل الأزمة السكانية.

عمرو حسن: يجب محاربة الشائعات حول وسائل «تنظيم الأسرة»

وخلال الندوة، أوضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أنه يمكن محاربة ثقافات الشائعات والخرافات نحو خدمات تنظيم الأسرة، على نطاق واسع، والتي من بينها على سبيل المثال، أن تركيب «اللولب» قد يُحدث مشاكل للقلب، وأن تناول أقراص منع الحمل تسبب العقم للسيدات.

وتابع «حسن» قائلا: «احنا في حاجة عشان نقنع السيدات بأن صحتهم هتختلف في حال إنجاب طفلين بس».

مقرر المجلس القومي للسكان: يجب توعية السيدات بقيم وسائل منع الحمل

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إلى أنه يجب العمل على توعية السيدات بقيم وسائل منع الحمل المستخدمة، فضلا على توعيتهن بتوقيت استخدامها الصحيح، حتى يتم كبح خوفهن من استخدامها.

يذكر أنه تم خلال الندوة مناقشة العديد من المحاور المهمة الخاصة بحياة المواطنين، والتي جاءت من بينها ضرورة وضع مادة داخل المناهج التعليمية لها علاقة بالتنمية السكانية، وكذلك محاربة الشائعات والخرافات حول وسائل «تنظيم الأسرة».