القاهرة - سمر حسين - ماما

تستعد الحكومة لإطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال، لتشمل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالنقط الفموية.

نصائح عند خروج الأطفال للتطعيم في ظل كورونا

قدمت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، مجموعة من النصائح عند خروج الأطفال للتطعيم اثناء حديثها لـ «هُن».

تقليل الكثافة

على الآباء عند تطعيم أطفالهم، مراعاة عدم التواجد في أماكن ترتفع فيها الكثافة العددية لحماية الأطفال من انتقال العدوى.

ترك المسافات

يجب مراعاة وجود المسافات بين الأشخاص، والتباعد الاجتماعي حتى لا يصاب الطفل بعدوى.

التهوية الجيدة

في أماكن التطعيمات يجب الحفاظ على التهوية الجيدة التي تمنع انتشار الفيروسات.

ارتداء الكمامات

على الآباء والقائمين بالتطعيم ارتداء الكمامة، ويمنع ارتدائها للأطفال الأقل من 6 سنوات.

تناول اليانسون

تناول اليانسون للأطفال يقوي مناعة الطفل من عمر سنة، ولكن دون سكر.

طرق تخفف آلام التطعيمات على الأطفال

إعطائه محلول ماء وسكر قبل الحقنة، ووضع اللهاية «التتينة» في فمه بعد غمسها في محلول الماء والسكر أثناء تلقيه الحقنة.

يمكن تقليل مرات التطعيم من خلال الجمع بين عدة لقاحات في المرة الواحدة، كالجمع بين لقاح التيتانوس والدفتريا مع أمصال أخرى في الحقنة نفسها.

احتضان الصغير جيداً أثناء تلقيه حقنة التطعيم، مع محاولة إلهائه بالدمية التي يحبها، ووضع كمادات ثلج على موضع الحقنة لتخفيف الوجع.

إرضاع الصغير من حليب الثدي بعد تلقيه لقاح التطعيم يساعد على تهدئته وتخفيف إحساسه بالألم، وأنه لا ضرورة لخلع ملابس الطفل، وإنما كشف جزء من الذراع أو الفخذ الذي سيتم وضع الحقنة فيه فقط، لأن سرعة ارتداء الصغير لملابسه بعد تناول الحقنة تعيد الهدوء إليه.