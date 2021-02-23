طرق بسيطة تساعد على حماية بشرتك من الشيخوخة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني بعض السيدات والفتيات في سن مبكرة من ترهلات البشرة التي بدورها تؤدى للشيخوخة المبكرة، ويعتبر الكولاجين المكون الطبيعي الذى يساعد على محاربة شيخوخة البشرة، وتوجد بعض الحيل البسيطة التي التي تعد ضرورية للعناية بالبشرة منها كما ذكرها موقع «سكاي نيوز».

ما هو الكولاجين؟

يعتبر الكولاجين بروتينا جديدا نسبيًا في عالم الصحة والجمال رغم أنه بروتين موجود في كل مكان في الجسم والجلد، الغضروف، الأربطة، الأنسجة و حتى في الشعر والأظافر.

وغالبًا ما يتواجد الكولاجين في الجسم على شكل سلاسل رفيعة وطويلة نسبيًا مكونة من جزيئات بروتينية متراصة بإحكام، تتميز بمرونتها وقوتها.

ويمكن القول إنه يعمل كنوع من الغراء الذي يضمن التماسك بين الخلايا المختلفة، ويوفر المقاومة والمرونة للجلد الذي يضعف مع التقدم في العمر أو بسب التأثيرات الخارجية، مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية والجاذبية التي تساهم في شكا كبير في ترهل الوجه.

حيل لحماية البشرة من الشيخوخة

كيف يمكن الحفاظ على هذه المادة الثمينة من الزوال؟

يجب أولا للحفاظ على جودة بروتين الكولاجين في الجلد وبالتالي منع ظهور التجاعيد بشكل مبكر.

إزالة المكياج كل ليلة، إذ يجب تنظيف البشرة جيدًا لإزالة الغبار وخلايا الجلد الميتة والدهون المتراكمة.

ترطيب الوجه طوال الوقت ومنذ الصغر لزيادة مرونة البشرة، عبر استخدام المرطبات التي تحتوي على نسبة مهمة من المياه.

عدم نسيان تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تؤدي إلى تدهور ألياف الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي بعد ذلك إلى شيخوخة الجلد، وبالتالي ظهور التجاعيد.

الحصول على قسط كاف من النوم الذي يعتبر حليفا لإشراقة البشرة ونضارتها.

الابتعاد عن التدخين وشرب الكحول.

استعمال كريمات تحتوي على مادة الكولاجين والأمصال المضادة للشيخوخة.

التغذية السليمة والمتوازنة، الغنية بفيتامين سي.

شرب الماء بكثرة طيلة اليوم.