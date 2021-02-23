منها الإقلاع عن التدخين.. نصائح لتجنب ضعف الأسنان والتسوس

القاهرة - سمر حسين - صحة

يهمل البعض علاج تسوس الأسنان مما يعرضها للضعف والكسر في بعض الأحيان، وتوجد بعض الأعراض التي تشير إلى تسوس الأسنان منها كما ذكرها موقع «healthy line».

أعراض التهاب جذور الأسنان

وتتمثل أعراض التهاب جذور الأسنان في تورم الخد والشعور بآلام شديدة عند تناول الأطعمة والمشروبات ونزيف اللثة، وتورم عظام الفك وانبعاث رائحة كريهة من الفم.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، علماً بأن إهمال العلاج يؤدي إلى فقدان الأسنان أو موت عصب الأسنان.

طرق الوقاية من التهاب جذور الأسنان

ومن الخيارات العلاجية التي يلجأ لها المريض استخدام المضادات الحيوية والمسكنات، وإزالة التسوس واستئصال لب السن الملتهب وحشو العصب. وفي أسوأ الحالات يضطر الطبيب إلى خلع السن.

ينبغي العناية الجيدة بالأسنان من خلال تنظيفها بمعدل مرتين يومياً بواسطة الفرشاة والمعجون، مع مراعاة استخدام خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بين الأسنان، والإقلال من تناول السكريات والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيارة طبيب الأسنان بصفة دورية.

علاج تسوس الأسنان

علاج تسوس الاسنان يتعلق، بشكل كبير، بدرجة التسوس ومدى خطورته وبالحالة الصحية بشكل عام، ومن بين علاجات تسوس الأسنان

العلاج بالفلوريد.

الحشوات المركّبة أو الحشوات التعويضية.

علاج جذر السن أو علاج العصب.

غطاء كامل للسن يستخدم لترميم وإصلاح الأسنان التالفة.

الوقاية من تسوس الأسنان

المحافظة على نظافة الفم والأسنان بشكل منتظم تساعد على الوقاية من تسوس الاسنان.

تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام أو الشرب.

شطف الفم.

زيارة طبيب أسنان بشكل منتظم.

فحص إمكانية شد الفجوات بين الأسنان.

الامتناع قدر المستطاع عن تناول المشروبات المحلاة.

تناول أطعمة تقوى صحة الأسنان.

علاج بالفلوريد.

استخدام مضادات البكتيريا عند اللزوم.