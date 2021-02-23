هل تحبه؟.. تناول الشاي الأخضر يوميا يحميك من مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل أنت من محبي الشاي الأخضر؟ لدينا أخبار جيدة، حيث ذكرت دراسة جديدة أن تناول الشاي الأخضر قد يكون مفيدًا للغاية.

ووجد الباحثون أن مركبًا في هذا المشروبات الشعبي قد يزيد من مستويات البروتين الطبيعي المضاد للسرطان، والمعروف بقدرته على إصلاح تلف الحمض النووي أو تدمير الخلايا السرطانية، وفقا لموقع " thehealthsite".

وفقًا للدراسات السابقة، قد يكون لاستهلاك الشاي الأخضر تأثير وقائي على سرطان الفم وسرطان الرئة وسرطان البروستاتا.

يمكن السيطرة على مرض السرطان الذي يعتبر من أكثر الأمراض فتكًا في العالم وثاني أكبر سبب للوفيات في جميع أنحاء العالم عن طريق احتساء أحد المشروبات الممتازة – وهو الشاي الأخضر، هذا ما يقوله الخبراء.

بروتين مضاد للسرطان والشاي الأخضر

تشير دراسة التفاعل المباشر بين البروتين المضاد للسرطان p53 ومركب الشاي الأخضر، epigallocatechin gallate (EGCG) ، التي نُشرت في مجلة Nature Communications ، إلى هدف جديد لاكتشاف أدوية السرطان.

"كلا من جزيئات p53 و EGCG مثيرة للاهتمام للغاية، تم العثور على الطفرات في p53 في أكثر من 50 في المائة من سرطان الإنسان، في حين أن EGCG هو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في الشاي الأخضر، وهو مشروب شائع في جميع أنحاء العالم، كما قال المؤلف شونيو وانج Chunyu Wang ، الأستاذ في معهد Rensselaer Polytechnic في تروي، نيويورك.

"وجدنا الآن أن هناك تفاعلًا مباشرًا غير معروف سابقًا بين الاثنين، مما يشير إلى مسار جديد لتطوير الأدوية المضادة للسرطان، يساعد عملنا في شرح كيف يكون EGCG قادرًا على تعزيز نشاط p53 المضاد للسرطان، مما يفتح الباب أمام تطوير عقاقير بمركبات تشبه EGCG ".

وظائف البروتين المضادة للسرطان

يحتوي البروتين p53 على العديد من الوظائف المعروفة المضادة للسرطان، بما في ذلك وقف نمو الخلايا للسماح بإصلاح الحمض النووي، وتفعيل إصلاح الحمض النووي، والبدء في موت الخلايا المبرمج - يسمى موت الخلايا المبرمج - إذا تعذر إصلاح تلف الحمض النووي.

أحد طرفي البروتين، المعروف باسم المجال الطرفي N ، له شكل مرن، وبالتالي، يمكن أن يؤدي وظائف عديدة حسب تفاعله مع جزيئات متعددة.

EGCG - ما هو؟

EGCG هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، مما يعني أنه يساعد على التراجع عن الضرر شبه المستمر الناجم عن استخدام التمثيل الغذائي للأكسجين، يوجد بوفرة في الشاي الأخضر، كما يتم تغليف EGCG كمكمل عشبي.

وجد الباحثون أن التفاعل بين EGCG و p53 يحافظ على البروتين من التدهور، عادةً، بعد إنتاجه داخل الجسم، يتحلل البروتين p53 بسرعة عندما يتفاعل المجال N-terminal مع بروتين يسمى MDM2، هذه الدورة المنتظمة للإنتاج والتدهور تحمل مستويات p53 عند ثابت منخفض.

"عندما يرتبط EGCG بـ p53 ، لا يتم تحلل البروتين من خلال MDM2 ، وبالتالي فإن مستوى p53 سيزداد مع التفاعل المباشر مع EGCG ، وهذا يعني أن هناك المزيد من p53 لوظيفة مكافحة السرطان.

الشاي الأخضر يمكن أن يحارب العديد من الأمراض المزمنة

يقدم الشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية مثل - مكافحة عسر الهضم، والسمنة، وزيادة التمثيل الغذائي، ومكافحة الأمراض العقلية، وتقليل مخاطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى السرطان، لكن تذكر دائمًا - إن شرب الشاي الأخضر فقط لا يمكن أن يساعدك في محاربة الأمراض والمخاطر الصحية، يجب على المرء أن يتبع أسلوب حياة صحي يجب أن يشمل - نظام غذائي متوازن وروتين رياضي مناسب.