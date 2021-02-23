فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قرع العسل أسبوعيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قرع العسل من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ، فضلًا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي تساعد على إنقاص الوزن، وتعزيز صحة القلب، والحفاظ على صحة العين.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، أبرز الفوائد الصحية عند تناول قرع العسل مرة في الأسبوع، وفق ما أورد موقع "lifehack".

- إنقاص الوزن:

نظرا لأنها يحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية الغذائية، لذا يساعد تناوله على تحفيز تقليل الشهية والشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، عن طريق إبطاء عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يساهم في إنقاص الوزن بشكل كبير.

- النوم بشكل أفضل:

قرع العسل غني بالتريتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين وهو ناقل عصبي يمنحك الشعور بالراحة، فضلا أنه يساعدك على الاستقرار والاسترخاء والنوم.

- تعزيز صحة القلب:

أظهرت الأبحاث أن تناوله بانتظام يمكن أن يساعد أيضًا في حمايتك من أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البوتاسيوم، وفيتامين سي، والألياف الطبيعية.

- الوقاية من سرطان البروستاتا:

أشارت العديد من الدراسات إلى ضعف حالة الزنك في نمو الأورام الخبيثة وتطورها، لذلك ينصح بتناول قرع العسل لأنه من الأطعمة الغنية بالزنك، الذي يمكن أن يساهم في الوقاية من سرطان البروستاتا.

- تقوية الجهاز المناعي:

وبسبب محتواه العالي من بيتا كاروتين، التي تلعب دورًا في حماية الخلايا، وتعزيز قدرة جهاز المناعة على مكافحة الأمراض، وأيضا الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي.

- تعزيز صحة العين:

- غني بفيتامين أ، الضروري للحفاظ على صحة العين، والتقليل من الإصابة بإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، وفقًا للمعهد الوطني للصحة.

- الماغنسيوم:

يلعب الماغنسيوم الموجود في قرع العسل أيضًا دورا مهما، في بناء أنسجة الجسم، تكوين جزيئات الطاقة في جسمك، استرخاء الجهاز العصبي، تنظيم حركة الأمعاء.

- تقوية العظام:

تحتوي ثمار قرع العسل على نسبة عالية من المنجنيز، لذا فإن تناوله بصورة منتظمة قد يعزز من إنتاج الكولاجين الضروري لتقوية العظام، فضلا على تحسين كثافة العظام.

- تحسين الحالة النفسية:

تحتوي بذور قرع العسل على كميات كبيرة من حمض التريبتوهفان الذي يتحول إلى السيروتينين في جسمك، وبالتالي يساهم في تحسين حالتك النفسية ومزاجك.