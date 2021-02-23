9 فوائد صحية مذهلة عند تناول الكريز.. منها إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكريز من الفواكه التي لا يعرف الكثير أن لها العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية المهمة للإنسان، وذلك نظرا لاحتوائه على نسبة عالية الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب وتحسين الرؤية.

لذا نوضح لكم في التقرير التالي، أهم الفوائد الصحية عند تناول الكريز، وفق ما أورد موقع "food.ndtv".

- النوم بشكل أفضل:

يحتوي الكريز على هرمون يسمى الميلاتونين، وهو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية في الدماغ، ما يعزز من النوم بشكل جيد وأعمق، فضلا عن تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، والتحكم في ساعة الجسم الداخلية.

- إنقاص الوزن:

وبسبب احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، والفيتامينات التي تحفز من عملية الأيض، مايساهم في فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

- خفض ضغط الدم:

نظرا لأنه يحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم، ما يساعد في إزالة محتوى الصوديوم الزائد من الجسم، وبالتالي يساهم تلقائيًا في الحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم.

- الحفاظ على صحة القلب:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكريز والتي تسمى الأنثوسيانين، في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وتنظيم ضغط الدم، ما قد يساهم في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- محاربة تجاعيد البشرة:

كونه غني بمضادات الأكسدة، لذا فإنه يمكن أن يعمل على محاربة تجاعيد البشرة، وجعلها تبدو أصغر سنا وأكثر صحة، فضلا عن أنه يساعد في إزالة البقع الداكنة التي يمكن أن تظهر بسبب أضرار أشعة الشمس.

- الحفاظ على صحة الشعر:

يحتوي الكريز على فيتاميني "ب" و"ج"، اللذان يلعبان دورا مهما في منع تساقط الشعر وتقصفه، والتخلص من القشرة في فروة الرأس.

- تحسين الرؤية:

بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، لذا يساعد تناوله على تحسين الرؤية، والحماية من الإصابة بالتنكس البقعي والمياه الزرقاء التي تتسبب في إتلاف العصب البصري.

- يحافظ على توازن درجة الحموضة:

يعد الكريز من الأطعمة القلوية، لذا عندما يكون هناك زيادة في المحتوى الحمضي في الجسم، يمكن تناوله بشكل منتظم أن يساهم في موازنة مستويات الحموضة، ومنع مشاكل المعدة مثل عسر الهضم.

- تعزيز مستويات الطاقة:

يعتبر الكريز من أكثر الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، لذلك يمكن أن يساعد في بناء خلايا الدم التي تسهل الدورة الدموية، وبالتالي التعزيز من مستويات الطاقة.