أحمد داوود: قعدت 6 سنين في شقة حمايا.. وعلا رشدي: احتفظت بتورتة زواجنا 7 سنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الفنان أحمد داوود عن تجربة زواجه مؤكدا أنه استكمل حياته بالزوجية بالنية الطيبة مثنيًا على زوجته الفنانة علا رشدي، «فعلا أنت لقيت إنسانة إنتوا الإتنين معدنكم كويس»، مشيرًا إلى أنه اصطحب والده من أجل أن يخطب له علا رشدي وخرج مع والدها في «البلكونة» ثم عادوا وطلبوا منهم قراءة الفاتحة إعلانًا للموافقة على الزواج.

داوود قال إنه عاش 6 سنوات في منزل والد زوجته «أنا مجبتش شقة في الأول وكنت بعرض عليه إيجار ومكنش بيرضى ياخد مني إيجار»، مؤكدًا أنه كان ينوي الجلوس في هذه الشقة بشكل مؤقت ولكنه عاش فيها مع زوجته وأبنائه لمدة 6 سنوات معتبرًا أن هذا جميل لوالد زوجته ويقوم برده حاليًا.

وأوضح داوود خلال لقائه هو وزوجته وأبنائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه احتفل بحفلين زفاف أحدهما من أسرته وأسرة زوجته، والآخر حينما دعاهم أحد أصدقائهم لعمل حفل زفاف آخر على شاطئ شاليه خاص بهم وبالفعل قاموا بعمل حفل زفاف آخر لأصدقائهم فقط واستمروا في الاحتفال بالزواج 3 أيام في هذا الشاطئ قبل أن ينتقلوا سويًا للاحتفال بشهر العسل.

علا رشدي: احتفظت بالتورتة لمدة 7 سنوات

من جهتها كشفت الفنانة علا رشدي عن كواليس حفل زفافهم، مشيرة إلى أنها قررت الاحتفاظ ببوكيه الورد وقامت بعمل برواز خاص به في الشقة ووضعته في البرواز بعدما حصلت عليه من صديقة لها ومازالت تحتفظ به حتى الآن في شقتهم.

وكشفت رشدي أنها كانت قد قررت الاحتفاظ بتورتة الزفاف على أن تأكلها بعد 10 سنوات هي وزوجها، وبالفعل احتفظت بها في «فيريزر الثلاجة» ولكن لمدة 7 سنوات كاملة.