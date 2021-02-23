في ذكرى وفاة تحية كاريوكا.. رجاء الجداوي عن علاقتها بخالتها: اتخانقنا بسبب الفن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة تحية كاريوكا، وابنة شقيقتها الفنانة رجاء الجداوي، التي عاشت معها منذ طفولتها داخل منزلها في القاهرة بعد انفصال والديها بداية من عامها الثالث، حيث قررت «كاريوكا» الإنفاق على «الجداوي» ماديًا، كما تولت تعليمها، حتى قررت الأخيرة الاستقلال والانتقال للعيش برفقة والدتها.

ويتزامن اليوم 22 فبراير ذكرى وفاة الفنانة تحية كاريوكا، ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، كواليس علاقتها بابنة شقيقتها رجاء الجداوي.

علمتني ووفرتلي مربية

خلال استضافة الفنانة رجاء الجداوي في برنامج «السفيرة عزيزة»، تحدثت عن جوانب خاصة جمعهتها بخالتها الفنانة الراحلة كاريوكا، قائلة: «عيشت معاها حياة جميلة، اهتمت بتربيتي وتعليمي، وقررت أنها تعلمني الإيطالية، ووفرتلي مربية، واتعلمت الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، عيشت معاها من وأنا عندي 3 سنين، بعد انفصال والدي ووالدي بسبب خالتي بدوية والشهيرة باسم تحية كاريوكا، علشان كانت بتشتغل في الفن، وهي قررت تتبناني وتتولى تربيتي أنا وأخويا فاروق، خاصة أنها مخلفتش».

وتابعت الفنانة في سرد علاقتها بخالتها: «بعد ما وصلت سن الـ14، فضلت أعيش مع والدتي».

قطيعة دامت لسنوات بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا بسبب الفن: «رغم إني متعلقة بيها أوي، بس حصل بينا خلاف استمر 6 سنوات، بسبب إني كنت عايزة أدخل الفن، وبعدين عملت مترجمة في شركة إعلانات وبعدين عارضة أزياء وسافرت بره مصر في عروض عالمية، مكنتش عايزاني أكرر تجربتها المتعبة، ولهذا السبب اختلفنا».

منعتني من الخروج

وعن أشهر المواقف التي تتذكرها، قالت «الجداوي»: «خالتي كانت بتحذرني من الكذب، وفي مرة كذبت عليها علشان أهرب من المدرسة، عرفت بالصدفة من خلال المسؤولين في المدرسة، وكان عقابي منعي من الخروج لمدة سنة دراسية كاملة».