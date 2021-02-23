هذا ما يحدث لجسم رضيعك عند تدليك ظهره قبل النوم يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

يمكن أن يساعد تدليك ظهر الطفل الرضيع على تحسين نوم المولود الجديد وتحسين صحته وحتى مساعدتك على الترابط مع والديه.

ويذكر موقع "parents"، فوائد تدليك ظهر الرضيع قبل النوم يوميا؟

عندما تقومين بتدليك طفلك قبل النوم يوميا، فيساعد ذلك على تحفيز جهازه العصبي المركزي ويؤدي ذلك إلى سلسلة من ردود الفعل ويجعل دماغ الرضيع ينتج المزيد من مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية تساعد على الشعور بالسعادة، ويقلل من إفراز هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يُفرز استجابة للتوتر، ونتيجة لذلك، يتباطأ معدل ضربات قلب طفلك وتنفسه، ويصبح أكثر استرخاءً.

وإعطاء طفلك تدليكًا منتظمًا مفيد له عاطفيا، وذك لأن اللمس الحنون والحركة الإيقاعية من بين أقوى أشكال التواصل بين الأطفال وأولياء أمورهم.

ومن السهل الشعور بالعجز أمام المولود الجديد، ولكن إعطائه تدليكًا لطيفًا يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من التحكم، وسيساعدك أيضا على تعلم كيفية قراءة إشارات طفلك والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجاته الفريدة.

أنواع التدليك:

تدليك الساق:

ضعي يديكِ برفق حول ساق طفلك، وقومي بتدليكها عدة مرات؛ ثم كرري هذا على الساق الأخرى.

تدليك البطن:

ضعي يديكِ على مستوى سُرة طفلك ثم بلطف وبحركات دائرية قومي بتدليك بطن طفلك.

تدليك الذراعين:

قومي بتدليك ذراع طفلك برفق بدءًا من كتفه وصولاً إلى معصمه، ثم كرري ذلك من مرتين إلى ثلاث مرات، ثم انتقلي إلى ذراعه الأخرى.

تدليك العنق:

استخدمي أطراف أصابعك لفرك رقبة طفلك برفق في حركة دائرية، ثم كرري هذه الحركات عدة مرات.

تدليك المغص:

قومي أولاً بتدليك بطن طفلك، ثم ثني ركبتيه حتى بطنه واستمري في ذلك لمدة 30 ثانية وكرري هذا عدة مرات، وسيساعد ذلك في التخفيف من المغص.