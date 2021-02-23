علا رشدي عن سبب زواجها من أحمد داوود: رقصت معاه صلصة وريحته كانت حلوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكت الفنانة علا رشدي كواليس لقائها الأول وتعرفها بزوجها الفنان أحمد داوود، مشيرة إلى أنها ذهبت لمركز الإبداع الفني لدراسة التمثيل والرقص والغناء «كنت رايحة أدرس وأتبسط وأتعلم تمثيل ومكنتش أعرف حد من هناك»، مضيفة «كان فيه عرض رقص وكان خطير ورقص راب وصلصلة وأنا رقصت معاه في الصلصة وكنت بشوفه زيه زي أي حد وهو كان شكله وسيم وما زال وكان بييجي ويروح وكان ريحته حلوة جدا وده كان السبب الأساسي وهو دونًا عن البشر كان ريحته بتفضل حلوة بعد 5 ساعات».

وقالت مي رشدي خلال لقائها هي وزوجها وأبنائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» إنها وزوجها واجها صعوبات كثيرة «طبعا كان فيه صعوبات مادية وكأي زوجة وزوجة بيتعودوا على بعض في الأول ودي مش سهلة خالص واللي بيقولوا الجواز شهر عسل مش صحيح».

وتابعت: «تعبنا جدا عشان نفهم بعض مع اننا كنا بنحب بعض ومتجوزين واحنا عن اقتناع ببعض بس التفاهم بين البني آدمين صعب جدا ولحد دلوقتي فيه مشاكل ولسه بنكتشف بعض».

وأوضحت أنها حملت بعد زواجها بشهرين فقط وأن زوجها الفنان أحمد داوود كان متحمسًا للحمل وإنجاب الأطفال وأن التحمس انقلب لخوف «بقا يبعد وأنا اللي شيلت غصب عني ودي حاجة حصلت من 10 سنين وغصب عنه هو مكنش متخيل إن الخلفة دي مسؤولية».