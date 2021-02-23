حظ حلا شيحة مع برج الحوت: عام الحسد.. ورغبة في عزلة عاطفية بعد أيام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصادف أمس عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، إذ تتم الـ42 عامًا من عمرها، ويأتي ذكرى ميلادها بعد أيام من زواجها من الداعية معز مسعود، في حفل عائلي أقيم بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل.

وتنتمي الفنانة حلا شيحة لبرج الحوت، الذي يبدأ من 19 فبراير حتى 20 مارس، ووضعت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، التوقعات للفنانة حلا شيحة هذا العام.

مشتتة في الاختيار

ورأت «عبير» أن الفنانة حلا شيحة تواجه هذا العام مشكلة «التشتت»، موضحة خلال حديثها لـ«هن»: «مش هتبقى عارفة تاخد قرار.. يمكن تكون عاوزة حاجات كتير في وقت واحد.. وهتكون مشتتة»، ونصحتها خبيرة الأبراج أن تضع أولويات محددة لها وتسير عليها.

عندها علاقات حلوة

ورأت أيضًا خبيرة الأبراج الفلكية أن «حلا» لديها حظ جيد في العلاقات الاجتماعية.

على الصعيد العاطفي: عاوزة عزلة

ورغم أن زواج الفنانة حلا شيحة، من الداعية معز مسعود، جاء قبل أيام، إلا أنها سوف يكون ليها ميل للعزلة عاطفيًا بعد يوم 21 مارس: «الحالة العاطفية عندها حلوة جدًا من 25 فبراير لغاية يوم 21 مارس.. بعد كدا هتكون مشتتة وعاوزة تنعزل عاطفيًا.. وكذلك زوجها الداعية معز مسعود فهو من مواليد 27 فبراير.. الاتنين هيكونوا عاوزين عزلة شوية».

على صعيد العمل: داري على شمعتك

أما على صعيد العمل، تواجه أيضًا الفنانة حلا شيحة، الحسد في أعمالها: «هي معرضة للحسد.. وبرج الحوت طول السنة هيبقوا محسودين.. عشان كدا أنصحها داري على شمعتك تضيء».

زواج معز مسعود وحلا شيحة

احتفلت الفنانة حلا شيحة، مؤخرًا، بعد قرانها على الداعية الإسلامية، داخل إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، حيث اقتصر الحفل على أفراد أسرتي العروسين فقط.

وتألقت حلا، خلال عقد القران بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، وارتداء الحجاب في بعض الصور، مع وضعها للمكياج البسيط والهادئ.