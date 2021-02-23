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البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
أوردت مجلة "Elle" أن البدلة تزهو بألوان البونبون في ربيع 2021؛ حيث إنها تتألق بالبرتقالي والليموني والتوتي والكراميل والوردي والبنفسجي والأخضر بلون المريمية.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البدلة الرياضية المزدانة بألوان البونبون تستحضر في الذهن روح الثمانينيات الجذابة وتشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق المميزة لفصل الربيع.
ويمكن تنسيق البدلة الرياضية ذات الألوان الزاهية مع حُلى فاخرة وحقيبة يد جميلة وبوت أنيق للحصول على إطلالة فخمة، بينما يمكن تأكيد الطابع الرياضي الكاجوال من خلال تنسيقها مع حذاء رياضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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