آثار الحكيم لـ«هن»: اعتزلت الفن.. واتفاجئت بتكريمي في اليوم العالمي للسلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت الفنانة آثار الحكيم الأنظار، بحضور الاحتفال بفعاليات احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451، بمناسبة اليوم السلام العالمي، المنعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وتضمنت الفعالية تكريمها.

آثار الحكيم توضح أسباب ندرة ظهورها إعلاميا

وقالت آثار الحكيم، إنها تفاجأت بتكريمها في الحفل: «أنا جيت أشارك في الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلام، فجأة لقيتهم بينادوا عليا علشان أتكرم على دوري».

وعن نُدرة ظهورها، أكدت «الحكيم»: «أنا اعتزلت الفن والأضواء والظهور وحتى المشاركة في عضوية لجنة تحكيم المهرجانات الفنية بعتذر عنها»، معربة عن سعادتها بذلك القرار الذي لا تفكر في التراجع عنه.

إطلالة آثار الحكيم في اليوم العالمي للسلام

وأطلت «الحكيم»، بفستان طويل وفضفاض وبأكمام طويلة، يجمع بين الأسود والرمادي، مع مكياج بسيط ووجه خالِ من التجاعيد الكثيفة، وشعر منسدل، مع ارتدائها نظارة طبية، كما حرص العديد من الحضور على التقاط صور تذكارية معاها.

وانطلق مساء أمس فعاليات احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451 بمناسبة اليوم السلام العالمي، داخل أحد الفنادق الكبرى، بحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451 - مصر، أسامة الأحمر والسفيرة مشيرة خطاب برعاية نادي روتاري كايرو كينجز فالي.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل إبرام بروتوكول تعاون بين المنطقة الروتاريه 2451 – مصر و المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي ومركز النرويج ويمثله بمصر دكتور أحمد غازي، وخلال الاحتفال سيتم تكريم مجموعه من القيادات الروتارية، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة أبو حطب رئيس نادي كايرو ريفر نايل. ويشمل الحفل أيضًا، عرض أغنية السلام التي يؤديها أطفال مشروع «اسمعونا» للصم وضعاف السمع.