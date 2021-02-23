«كلوب هاوس»: مخترق التطبيق لم يُكشف عن هويته.. وإجراءات وقائية لمنع تكرار الواقعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت ريما بهنسي، المتحدثة باسم التطبيق الجديد «كلوب هاوس»، أن أحد المستخدمين الذين لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن، نجح في إجراء بث صوتي من العديد من غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق هذا الأسبوع، وذلك عبر موقع ثالث.

وبحسب المتحدثة باسم التطبيق الذي تصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة، فإن الشركة فرضت حظرًا دائمًا على المستخدم بعد قيامه باختراق التطبيق، مؤكدة أن ثمة إجراءات وقائية جديدة وُضعت لمنع تكرار ذلك، علما بأن باحثين قالوا إن المنصة «ليست في وضع يسمح لها بإصدار هذه الوعود».

وفي ظل تخوفات كبيرة من مستخدمي التطبيق كشف مرصد «ستانفورد للإنترنت»، والذي كان أول من أثار مخاوف أمنية علنًا حيال التطبيق في منتصف فبراير الجاري، أن مستخدمي «كلوب هاوس» المُخصص لنظام (iOS) يجب أن يفترضون تسجيل جميع المحادثات.

وحظي تطبيق «كلوب هاوس» بانتشار عالمي هائل في الفترة الماضية، رغم أنه في طور النسخة التجريبية لنظام «أي أو إس» التي طورتها الشركة العالمية «أبل»، إلا أن التحميلات الجديدة قُدرت بالملايين خلال الأيام الأخيرة بفضل انضمام عشرات المشاهير للتطبيق.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» من مستخدمي التطبيق عن مخاوفهم بعد تصريحات أمنية طرحتها تقارير تقنية في المجتمع السيبراني.

وزادت شهرة التطبيق وسط تحذيرات من أنه بات سهل الاختراق، وتم بالفعل اختراقه من بعض الأشخاص الذين دخلوا على البث الدائر دون دعوات.

وكشف خبير بمركز «ستامفورد للإنترنت»، أن «كلوب هاوس» مسؤول عن تجربة المستخدم الخاصة به، مثل إضافة أصدقاء جدد، وإيجاد غرف، لافتًا إلى أن النظام الأساس يعتمد على الشركة الصينية لمعالجة حركة مرور البيانات وإنتاج الصوت، على حد قوله.