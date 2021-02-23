احذر مخاطر استخدام الدفاية الكهربائية خلال الشتاء: ممكن تولع البيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد مصر موجة من الطقس السيء، حيث تبلغ ذروتها اليوم وتستمر حتى الأربعاء، ومن المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن بداية من يوم الخميس المقبل.

وخلال موجات البرد والسقيع تكثر استخدامات «الدفاية الكهربائية»، لجلب مزيد من الدفء إلى داخل البيوت، إلا أنه هناك مخاطر كبيرة لاستخدامها، ومن بينها إحداث ماس كهربائي وبالتالي التسبب في حريق الشقة، كما أنها يمكن أن تسبب اختناقا، وفيما يلي خطوات آمنة يجب وضعها في الحسبان عن تشغيل الدفاية لتجنب مخاطرها:

نصائح للتعامل الجيد مع الدفاية

- تنظيف الدفاية بشكل دوري.

- الاحتفاظ بالدفاية في مكان جاف طوال فترة تخزينها.

- لابد من فحصها قبل الاستخدام للتأكد من الصمامات.

- لتجنب الاختناق يجب فتح النافذة عند استخدام الدفاية.

- يجب وضعها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

- يجب إبعادها عن السجاد المصنوع من خيوط «البلوستر».

- تجنب وضع الفيشة في الوصلات الكهربائية، لتجنب الماس و«السخونة».

- إبعادها عن الأطفال قدر الإمكان.

- تجنب النوم مع تشغيل الدفاية، أو تشغيلها لفترة طويلة.

- يجب فصل الكهرباء عن الدفاية في حالة تشغيلها لفترة طويلة.