توقعات الأبراج لـ 23-2-2021: تهديد لـ الحمل.. ومفاجأة لـ العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل

لديك إحساس بعدم الأمان، إذا لم تكن آمنًا في وظيفتك أو علاقتك أو عائلتك، وشعرت بالتهديد من قبل شخص ما، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على السبب.

برج الثور

فكر في إيجاد طرق لتقبل مظهرك، سواء كان وزنك أو عمرك أو أي شيء آخر، إذا كنت لا تستطيع قبول نفسك، فستجد دائمًا شيئًا خاطئًا بغض النظر عن عدد التغييرات التي تجريها.

برج الجوزاء

لديك شعور بالغيرة حتى من المقربين قد يكون السبب الثقة أو لأنك لا تشعر بالتقدير لمساهماتك، ابحث عن السبب الغيرة.

برج السرطان

اسمح لنفسك بفرصة استكشاف ما حولك، لأن طاقة اليوم ستضفي الكثير على قدراتك.

برج الأسد:

قد يكون التوافق مع الآخرين أمرًا صعبًا اليوم، ما قد يجعلك تفضل الانسحاب والعزلة، ستحتاج إلى كبح الميل إلى الجدل أو المواجهة، والتحلي بالصبر وتجنب الخلافات.

برج العذراء

لا تتفاجأ إذا كنت تبكي قليلاً اليوم، فتتزايد حساسيتك لكل شيء تقريبًا، بما في ذلك مشاعرك، ابكي إذا احتجت لذلك، لأنه يمكن أن يكون تطهيرًا.

برج الميزان

قد يكون التعصب شيئًا تحتاج إلى النظر إليه اليوم، السبب وراء هذا السلوك قد يكون السعي وراء المال والسلطة والنجاح والرومانسية، هناك خط رفيع بين الطموح والهوس.

برج العقرب

لا تتصرف باندفاع اليوم، قد يكون من السهل الخلط بين هذا وبين العفوية.

القوس

إذا قمت بعدة محاولات لحل مشكلتك ولكن دون جدوى، فيمكنك التفكير في الأمر.

برج الدلو

قد تحتاج إلى التعامل مع رفض شخص ما اليوم، من المحتمل أن يأتي هذا من شخص تراه رئيسًا أو شخصية ذات سلطة، ربما أحد الوالدين.

برج الجدي

استفد من إبداعك فالإبداع جزء كبير من هويتك، عبر عن نفسك من خلال الإبداع وفكر في التحدث إلى شخص مقرب.

الحوت

الوقت وحده ضروري للجميع، ولكن تأكد من أنك تعرف متى تكون منعزلاً إلى النقطة التي يكون فيها غير صحي.