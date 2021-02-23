هذه النفايات في منزلك احذر رميها بسلة القمامة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

سلة قمامتك قد تكون كنز وأنت لا تعلم وقد تصبح أيضا عدو للبيئة، كثير منا يتعامل مع جميع النفايات والأشياء التالفة بنفس الطريقة وهي إلقاءها بسلة القمامة، ولكن بعضها قد يكون ذو تأثير سيئ للبيئة والبعض الآخر يمكنك إعادة تدويره والاستفادة منه بشكل أفضل، لذا يقدم موقع "برايت سايد" الأمريكي قائمة بالنفايات والطريقة الصحيحة للتخلص منها.

الولاعات

تحتوي الولاعات على غازات تُستخدم لإحداث حريق بواسطة آلية احتكاك تسبب شرارات، وتعد خطيرة بشكل كبير، ناهيك عن التخزين. لا يمكن الاحتفاظ بها في أي مكان فقط، خاصة إذا كان هذا المكان عرضة لدرجات حرارة عالية. وعلاوة على ذلك، فإن الغاز الموجود داخل جميع الولاعات ضار بالبيئة، فلا يمكن التخلص منها بنفس طريقة التخلص من أي نفايات أخرى.

لذا لا يُفضل رميها في مكب النفايات، لا يجب عليك حتى رميها في حاويات للمنتجات القابلة لإعادة التدوير. والبحث عن أماكن مخصصة للتعامل مع هذا النوع من النفايات. ومن الأفضل استخدام الولاعة القابلة لإعادة الشحن لتقليل تأثير ضررك على البيئة.

2- الطلاء

تحتوي العديد من الدهانات التي يتم بيعها أو بيعها بشكل شائع في السوق على مواد مثل الرصاص الضار بالبيئة. لهذا السبب من المهم تجنب التخلص من الحاويات التي لا تزال تحتوي على آثار لهذه الأنواع من المواد الكيميائية في صناديق النفايات العادية.

أفضل شيء يمكن القيام به هو إرسالهم إلى المنظمات المخصصة لمعالجة النفايات السامة، ومحاولة استخدام الأصباغ الطبيعية التي ليس لها تأثير كبير على البيئة كلما كان ذلك ممكنًا.

3- الشعر

في حين أن شعر الإنسان غير ضارًا بالبيئة، بل يمكن تسخيره لاستخدامه كسماد في القطاع الزراعي، لأنه يحتوي على النيتروجين ومكونات أخرى يمكن أن تكون مفيدة للنباتات، لذلك في كل مرة تقوم فيها بقص شعرك أو لحيتك، ضع في اعتبارك هذه الحقيقة قبل التخلص منها. كما أنه في بعض الحالات، يمكن استخدامه أيضًا لصنع شعر مستعار للأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة.

4- النباتات

إذا ماتت نباتاتك لسبب ما، فبدلاً من رميها في سلة المهملات ببساطة، قد ترغب في استخدامها كسماد حديقتك، يمكن تحويل أي مادة قابلة للتحلل إلى سماد، بما في ذلك قصاصات الفاكهة والزهور الذابلة، من بين منتجات النفايات المنزلية الشائعة الأخرى.

يتطلب التسميد وجود الكائنات الحية الدقيقة التي تسرع عملية التحلل لإنشاء تربة مناسبة للزراعة.

5- البطاريات

يمكن أن تحتوي بعض البطاريات على الزئبق والمنجنيز، وهي مواد سامة ومضرة بالصحة والبيئة. لهذا السبب، إذا استهلكت بسبب الاستخدام المستمر، فيجب عليك اصطحابها إلى بنوك بطاريات خاصة تم إنشاؤها للتخلص من هذه الأنواع من البضائع.

تأكد أيضًا دائمًا من أن البطاريات الخاصة بك آمنة في التعامل معها. قد تكون البطاريات المكسورة غير آمنة ويمكن أن تسبب التسمم بالزئبق.

كما يمكنك تقليل استهلاكك للبطاريات القلوية والشائعة، بشراء بطاريات قابلة لإعادة الشحن.

البخاخات

يمكن لبعض البخاخات أن تكون ضارة بالبيئة لأنها تحتوي على خليط من السائل والغاز، ما يسهل رش الطلاء.

في حين كانت هناك بعض الجهود لحظر بيع بعض المركبات المعروف أنها تسبب ضررًا لطبقة الأوزون، إلا أنه لا يزال يتعين التعامل معها بحذر ويجب عدم إلقاؤها في أي حاوية.

الحل الجيد هو نقلها إلى منشأة للمواد السامة حيث يمكن التخلص منها بالطريقة الصحيحة، ويجب أن يكون هذا هو الحال بغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن منتج تنظيف، أو عطر أو مبيد حشري أو مزيل عرق أو طلاء. من ناحية أخرى، إذا كنت سترميها بعيدًا، فتأكد من أن الحاوية التي تستخدمها فارغة تمامًا.

الزيوت

لا ينبغي أبدًا التخلص من زيت الطهي وزيت المحرك دون اتباع الاحتياطات، يمكن أن يسبب زيت الطهي مشاكل في تنقية المياه إذا رميته في حوض الصرف أو المرحاض أو ببساطة سكبه في سلة القمامة.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إتلاف حوض المطبخ وتصريفه. من ناحية أخرى، فإن زيوت المحركات هي منتجات قائمة على البترول ويمكن أن تلوث بسهولة أي نوع من الأسطح، بما في ذلك الكائنات الحية.

في هذه الحالات، من الأفضل اصطحاب هؤلاء إلى المراكز المتخصصة في علاج هذا النوع من المنتجات. توجد حاليًا مبادرات وأبحاث معينة يتم إجراؤها لإنتاج وقود حيوي من زيت الطهي من أجل المساعدة في تقليل تأثيره على البيئة.

الأوراق الخاصة

لا ينبغي مطلقًا إلقاء الرسائل وفواتير الخدمات وكشوفات بطاقات الائتمان في سلة المهملات، لأنها تحتوي على معلومات شخصية يمكن أن تقع في الأيدي الخطأ. غالبًا ما ينقب العديد من اللصوص في صناديق القمامة للحصول على معلومات حسابك، إذا كنت لا ترغب في تكديس رزم من الورق، فمن الأفضل تقطيعها إلى قطع صغيرة، خاصة تلك الأجزاء التي يتعرض فيها الأمان للخطر.

يمكنك أيضًا استخدام آلة التقطيع إذا كنت لا تزال تتلقى الكثير من هذه الأوراق وتحتاج إلى التخلص منها.

الترمومترات الزئبقية

إذا كان لا يزال لديك مقياس حرارة زئبقي ولسبب ما، تعرض للكسر، فلا ترمه بعيدًا أو تصبه في البالوعة. ما عليك فعله هو ارتداء قفازات مطاطية والتقاط المادة بمنشفة ورقية أو شريط لاصق أو حقنة. بعد ذلك ، قم بتخزين كل شيء في كيس محكم الغلق والتواصل مع مركز سموم.

الأجهزة الإلكترونية

يمكن أن تحتوي أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الراديو أو أي جهاز إلكتروني على مكونات داخلية يمكن إعادة استخدامها بدرجة أكبر أو أقل ، اعتمادًا على مقدار اهتلاكها. ومع ذلك، بمجرد توقف الجهاز بالكامل عن العمل ، يجب عليك التخلص منه في منشأة تجميع للتأكد من أنه يتم التعامل معه بشكل صحيح.