6 طرق لاختيار إكسسوارات الـ Graffiti بأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 01:39 صباحاً - حفل هذا الموسم بأزياء مطبعة بشعار الماركات أو بجمل وعبارات ذات هدف ورسالة سواء لتمكين المرأة أو لبعث جو إيجابي وتفاؤلي بالحياة، ولكن ما لفتنا هي الأكسسوارات الراقية المزدانة بأحروف مكتوبة بتقنية الغرافيتي فمن صممها لهذا الموسم وكيف نرتديها؟



تُعتبر بالنسياغا من أبرز الدور التي أطلقت تصاميم تزدان بأحرف مكتوبة بتقنية الغرافيتي فلقد صممت أحذية رياضية عملية وحقائب منها ما نرتديه في المناسبات الرسمية ومنها ما نرتديه في يومياتنا ومع الأزياء الرياضية العملية التي ترافقنا في العطلات او في فترة الحجر الصحي.

تابعي المزيد:شنط يد سوداء موضة ربيع صيف 2021



من هم أبرز المصممين الذي استوحوا من خطوط اليد تصاميم جذابة خلال هذا الموسم؟

بالنسياغا



نذكر الى جانب بالنسياغا دوراً بارزة مثل غاني وإيف سان لوران وغولدن غوس وكروس أوفر وغيرها.

تابعي المزيد : إطلالات محتشمة لربيع وصيف ٢٠٢١



كيف نرتديها؟

يمكنك ارتداء سروال رياضي من القطن او الصوف مع كنزة من الكشمير أو القطن وحذاء مستوحى من الغرافيتي. ليس من الضروري اختيار حقيبة مزدانة بالغرافيتي، إلا إذا كان اللوك موحداً فيمكنك تنسيق الحقيبة والحذاء التي تحملان هذا الخط الجذاب.

تابعي المزيد:موديلات حقائب من مجموعات الأزياء الجاهزة موضة ربيع وصيف 2021



يمكنك ارتداء سروال جلدي عال الخصر مع كروب توب من Jacquemus وتنسيق هذا الحذاء مع حقيبة بخطوط هندسية تُحمل بطريقة cross body.



يمكنك اختيار بزة رياضية من ماركة أديداس مع هذا الحذاء المزدان بالغرافيتي أو حمل حقيبة تشبه الكيس المصنوع من القماش والمزدان برسم غرافيتي من ماركة Ganni.



يمكن اختيار كنزة من الكشمير الواسع والقصير مع تنورة تلتف حول القوام بقصة غير متجانسة وانتعال هذا الحذاء المميز. أنظري الى ما اخترناه لك من المصممة زينب أرشاي.



أفضل طريقة رأيناها على خشبة العروض هي قيام المصممين باختيار بلوزة بنقش المونوغرام من فندي او بالنسياغا او غوتشي مع سروال موحد وحذاء من هذا الطابع. أنظري الى هذا الزي من cross over.

تابعي المزيد:ما هي صيحات حقائب ربيع وصف 2021



كما يمكنك تنسيق سروال واسع من الجينز بخصر عالي وبلوزة قطنية مع حذاء مزدان بالخطوط كا فعلت ماركة غولدن غوس في هذا اللوك.

أو يمكنك ارتداء سروال جلدي واسع وقميص من الحرير المطبع بخطوط مكتوبة باليد وحذاء رياضي وتحملين باليد حقيبة مزدانة برسوم الغرافيتي المميزة.

تابعي المزيد : المصممة السعودية مي السبيعي: جائحة كورونا كانت فرصةً للابتكار