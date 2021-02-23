الامارات | رصد بوم نادر في محمية وادي وريعة

شكرا لقرائتكم خبر عن رصد بوم نادر في محمية وادي وريعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، أن فريق محمية وادي الوريعة الوطنية، تمكن من رصد البومة العمانية النادرة من خلال المسوحات التي قام بها فريق المحمية أخيراً، عبر الكاميرات الفخية.

وأضاف الأفخم أن فريق عمل محمية وادي الوريعة الوطنية يقوم برصد ومراقبة حركة الحيوانات والتعرف إلى سلوكها، عبر 90 كاميرا فخية تم تركيبها، إضافة إلى مراقبة مداخل المحمية من أي تجاوزات، مشيراً إلى أن الكاميرات تعمل بأحدث التقنيات لتسجيل ومراقبة الحياة الفطرية في المحمية، عبر نظام المراقبة الحرارية لرصد الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وتسجل تقريراً مزوداً بصور عدد من الحيوانات النادرة، للمحافظة على التنوّع الحيواني والنباتي في المحمية، والحياة الفطرية.

ولفت إلى أن محمية وادي الوريعة الوطنية تزخر بمختلف أنواع الطيور، التي يبلغ عددها 107 أنواع، من أصل 475 نوعاً على مستوى دولة الإمارات، والتي منها ما يستوطن في المحمية، ومنها مهاجر، وآخر مهدد بالانقراض، وأشاد الأفخم بجهود الفريق المبذولة التي أفضت إلى اكتشاف البومة العمانية.

وأكد مسؤول محمية وادي الوريعة الوطنية، الدكتور علي حسن الحمودي، أن هناك تسعة أنواع من البوم توجد في الإمارات العربية المتحدة، ثلاثة أنواع منها مهاجرة، وتعتبر المحمية ملاذاً لسبعة أنواع من أصل الأنواع التسعة.

وأشار الحمودي إلى أن البومة العمانية هي أكثر أنواع البوم ندرة في الإمارات، تم اكتشافها عام 2015 عن طريق تسجيلات في محمية وادي الوريعة الوطنية، خلال المسح الذي تم في الفترة 2015-2017. وتم التعرف إلى البومة العمانية من خلال تسجيلات صوتية، ولم يتم تسجيلها بشكل مرئي.

وتابع «خلال الأشهر الستة الماضية، ضمن مشروع البحث والمراقبة لطيور البوم الذي ابتدأ منذ عام 2019، تمكن فريق محمية وادي الوريعة الوطنية من تسجيل بومة عمانية ذات حجم متوسط، التي تم تصويرها في شهر يوليو 2020، خلال زيارتها لإحدى برك الماء البعيدة عن النشاطات الإنسانية داخل المحمية باستخدام الكاميرات الفخية».

وأضاف أنه على مسافة 17 كيلومتراً من الموقع الأساسي، تم تسجيل موقع آخر لوجود البومة العمانية داخل أحد الكهوف، وهي منطقة بعيدة عن الأنشطة البشرية داخل منطقة الحماية المركزية في المحمية، وأكد الحمودي أن وجود هذه الأعداد يدعم وجود مجتمع صغير من هذا البوم يعيش داخل المحمية. وكل من الموقعين عبارة عن مناطق صخرية جافة مع وجود مصدر قريب للماء.

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كاميرا فخية تم تركيبها في المحمية.

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