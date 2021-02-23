الامارات | رحلة البحث عن بطل المنكوس مستمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة البحث عن بطل المنكوس مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل في أبوظبي منافسات برنامج المنكوس الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأطلت مقدمة الحلقة الثالثة من البرنامج الإعلامية هدى الخريف في مقدمة شعرية، مرحبة بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي تضم كلاً من الأستاذ محمد بن مشيط المري، والأستاذ شايع العيافي، والدكتور حمود الجلوي.

وأسفرت نتائج تصويت المشاهدين لنجومهم المفضلين عن تأهل كل من هادي بن ربعه من الكويت بـ84%، و«أحمد زايد بوحميد المزروعي من الإمارات بـ53%، وهي مجموع درجات تصويت المشاهدين مع درجات لجنة تحكيم البرنامج للمتسابقين الذين لم يتأهلوا بقرار لجنة التحكيم خلال الحلقة الماضية من برنامج المنكوس، فيما غادر المسابقة النجم فيصل المدارية من السعودية».

الأمسية الثالثة من البرنامج كانت مميزة بكل ألوانها، حيث ضمت بين سطورها آخر ستة نجوم من قائمة الـ18 في منافسات الموسم الثاني من برنامج المنكوس، وهم: خالد الساطوح من السعودية، وسالم ناصر آل سالم من الكويت، وعبدالله فهد الصخابرة من السعودية، ضويحي بن راشد المري من السعودية، وناصر بن هادي المنصوري من الإمارات، ومسعود بن شعفول من السعودية.

وقدم نجوم الحلقة أداءهم للحن المنكوس أمام لجنة التحكيم، وهم شايع العيافي، سالم ناصر آل سالم، (من الكويت)، عبدالله فهد الصخابرة (من السعودية)، ضويحي بن راشد المري من السعودية، ناصر بن هادي المنصوري (من الإمارات)، مسعود بن شعفول (من السعودية).

تزينت أجواء الأمسية الثالثة من برنامج المنكوس بلوحة «الشرح»، وهي لوحة شعبية يمنية أصيلة من أداء فرقة الدان الحضرمي، وبقيادة «صالح حامد الجبهة».

ومع نهاية الأمسية الثالثة من رحلة البحث عن فارس المنكوس للموسم الثاني «المنكوس»، أعلنت لجنة تحكيم البرنامج تأهل كل من عبدالله فهد الصخابرة ومسعود بن شعفول من السعودية، ليحجزوا مقاعدهم في المرحلة المقبلة.

- شهدت الحلقة تأهل كل من هادي بن ربعة من الكويت بـ84%، وأحمد زايد بوحميد المزروعي من الإمارات بـ53%.

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