الامارات | راغب علامة ضيف أولى حلقات «Karaoke Carpool بالعربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ضيف أولى حلقات «Karaoke Carpool بالعربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي عن إطلاق الموسم الثالث من برنامج «Karaoke Carpool بالعربي»،

ومع حضور هذا البرنامج مرة أخرى على شاشة تلفزيون دبي، تنتقل برامج المنوعات الفنية إلى مستوى مختلف من الترفيه على أساس جديد ومبتكر من حيث الشكل والمحتوى، وذلك بعد أن حقق البرنامج الناجح في نسخته الأجنبية أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم، حيث استقطب بفكرته الفريدة أكبر وأشهر وأقوى النجوم العالميين، أمثال مادونا، والليدي غاغا، وجنيفر لوبيز، وأديل، وجاستن بيبر، وغيرهم.

في بداية كل حلقة جديدة ينطلق المذيع اللبناني وسام بريدي، قائد السيارة، لاصطحاب أحد ألمع نجوم الفن في الوطن العربي، إلى موقع التصوير الجديد من نوعه، حيث ستشمل هذه الجولة الميدانية اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك ومفاجآت خارجة عن المألوف، لتسجل الكاميرات المرصودة داخل سيارة فخمة، من شوارع دبي، الحدث الجديد من نوعه في عالم البرامج التلفزيونية، بأسلوب لم يشهد له مثيل من قبل في تاريخ الإعلام المرئي العربي.

وتابع الجمهور مع المذيع السعودي هشام الهويش، حلقات الموسمين الأول والثاني من برنامج «Karaoke Carpool بالعربي»، بمشاركة عدد من نجوم الفن في العالم العربي.

كما تابع جمهور تلفزيون دبي حلقات الموسم الثاني، مع نخبة من نجوم العالم العربي، أمثال: أصالة نصري، ملحم زين، وائل جسار، عمرو يوسف، كارمن سليمان، نجوى كرم، حسن الرداد، شيماء سيف، لطيفة التونسية، سيرين عبدالنور، ميريام فارس، أنغام، سميرة سعيد، وعاصي الحلاني.

ويفتتح النجم اللبناني، السوبر ستار راغب علامة، أولى حلقات الموسم الثالث، في حلقة استثنائية، يتخللها العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت في شوارع دبي وأماكنها المتعددة، بالإضافة إلى العديد من الأسرار التي يكشف عنها للمرة الأولى.

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