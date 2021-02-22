يارا نعوم تستعين بنصائح ماري منيب في السعادة بين الزوجين: الخناق شيء أساسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت يارا نعوم زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل عماد متعب، مقطع فيديو مقتضب من مشهد سينمائي للفنانة ماري منيب خلال حديثها عن السعادة بين الزوجين.

مقطع فيديو ماري منيب

وتضمنت مقطع الفيديو الذي شاركته يارا نعوم: «هو الراجل إذا ما كنت يتخانق مع مراته والست تتناقر مع جوزها، يبقي فيه ما بينهم عمار، يبقي فيه حب، الخناق والنقار دول من أساسيات الجواز».

وعلّقت زوجة لاعب النادي الأهلي المعتزل على ذلك المقطع بأيموشن.

يارا نعوم تحتفل بعيد ميلاد عماد متعب

يشار إلى أن يارا نعوم، احتفلت بعيد ميلاد زوجها عماد متعب الـ39، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال نشر عدة مقاطع فيديو له من أرشيفه في الملاعب، مصحوب بأغنية أماكن السهر للفنان عمرو دياب.

مواقف رومانسية بين عماد متعب ويارا نعوم

وكانت جمعت عماد متعب ويارا نعوم مواقف رومانسية عدة، وعادة ما تحدث اللاعب السابق عن مساندة زوجته له، بالإضافة إلى النصائح التي تعطيها له زوجته باستمرار حول أدائه في التحليل الرياضي: «يارا دائمًا ما توجه لي النصائح بشكل مستمر حول أدائي كمحلل للمباريات ومظهري أمام الكاميرا.. فأنا دائمًا أستمع لكل الآراء من حولي وأحاول تطوير نفسي وأستمع لرأي زوجتي».

وأوضح متعب في حديثه عن النصائح التي توجهها له زوجته: «نصائح زوجتي تكون في مطالبتي بعدم التحدث بشكل سريع.. وتقليل حركة اليد أثناء الحديث، وبعض التفاصيل الخاصة بملابسي أمام الكاميرا».