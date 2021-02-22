تفاصيل يوم مهم في حياة الراحلة رجاء الجداوي: ذكرى 4 مناسبات حلوة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور النادرة التي تذكرها بمناسبات هامة في حياة الراحلة رجاء الجداوي.

وأوضحت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، أن مثل هذا اليوم 22 فبراير يصادف ذكرى 4 مناسبات هامة في حياة والدتها: «يوم 22 فبراير.. يوم مهم جدًا في حياة مامي الله يرحمها وفي البيت كله كان دايمًا في احتفال كبير وورد كتير وبهجة.. عيد زواج مامي وبابي الله يرحمهم وعيد ميلاد طنط تحيه الله يرحمها وعيد كتب كتاب عمتي الأقرب لقلب أمي».

وتابعت أميرة في رسالتها: «كانت تقول 22 فبراير ده بحبه بحبه بحبه غير تعمد الشمس على رمسيس التاني ..أنا بصحى على وجه حسن أحلى نعمة من ربنا «الحب حلو» الله يرحمكم.

عيد ميلاد حفيدة رجاء الجداوي

وكان حساب رجاء الجداوي، نشر أيضًا رسالة نادرة للراحلة إلى حفيدتها روضة، بمناسبة ذكرى عيد ميلادها، الذي وافق 9 سبتمبر: «بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى وبمشيئته.. عيد ميلاد حبيبة قلبي ونور عيني حفيدتي الغالية روضة.. يارب تسعدها وتبارك فيها وتحفظها وتسعد أيامها وتفرح قلب أميرة حبيبة قلبي الغالية».

وأثناء حديثها لـ«هُن»، ذكرت «روضة» تفاصيل احتفالها المعتاد مع جدتها، التي اعتادت قضاء اليوم بأكمله معها، فلا مواعيد أو ترتيبات خاصة سوى الجلوس معها، تتذكر يوم ميلادها: «اليوم كله بيبقى معايا أنا بس.. بنقعد طول اليوم نتكلم وتفتكر هي ومامي يوم ولادتي كان عامل إزاي.. حدوتة كل سنة بسمعها منها».

رحيل الفنانة رجاء الجداوي

وكانت أصيبت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «لعبة النسيان»، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا.