هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها بصورة نادرة: «قصة الحب الأروع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ووالدتها نادية زيتون، خلال فترة شبابهما.

وخلال الصورة، هنأت الفنانة والديها بعدي زواجهما، حيث أرفقت تعليقا قائلة: «قصة الحب الأروع في الوجود، جعلتونا نحلم بحب موجود فقط في الأساطير مثلكما، غدا عيد زواج أمي وأبي، نظرتك لأبي وحبك اللا نهائي وعطائك المتفاني له ولنا، حبه لكي وتفهمه لكي واحترامك واحترام خصوصيتك وتفردك علاقة حب وصداقة وتفاهم وتلاقي روحي وعقليا، رب ارزقني مثلك يا أبي».

هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا

وكانت احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها «حلا»، بنشر صور من الطفولة حتى المرحلة العمرية الحالية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

ودونت الفنانة قائلة: «حلولا نصفي الآخر، أختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد.. كل سنة وأنتي طيبة يا حلا يا أحلى روح في الكون.. ولدت في عيد زواج أمي وأبي.. 23 فبراير عيد ميلاد الحلا.. كنتي أحلا ما في حياتي.. بحبك يا حلا».