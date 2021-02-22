لربات البيوت.. 9 طرق تساعدك على التخلص من روائح الطهي في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تزعج روائح المطبخ الكثير من ربات البيوت خاصة عند طبخ وجبات لها رائحة نفاذة، لذا هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد على التخلص من هذه الروائح وفقا لما جاء في موقعي "apartmenttherapy"، و"thespruceeats".

- طحن القهوة:

يعد طحن حبوب القهوة وتخميرها من الطرق البسيطة لملء المنزل برائحة جيدة، للتغلب على روائح طهي الطعام، كما يمكنك إضافة القرفة أو جوزة الطيب إلى القهوة.

- مزيج من قشر البرتقال والليمون والقرنفل:

يمكن أن يؤدي غلي إناء من قشر البرتقال والقرنفل، وجوزة الطيب، وعيدان القرفة في الماء إلى التخلص من الروائح أثناء عملية الطهي، حيث يمتص البخار المنبعث من هذا المزيج الروائح السيئة، ما يجعلك تشعر برائحة رائعة.

- استخدام الخل:

يمكنك استخدام وعاء صغير من الخل بجانب البوتاجاز في التقليل من الروائح الناتجة عن قلي الأسماك والأطعمة الأخرى، فهو يعمل كمعطر طبيعي وينعش رائحة الهواء.

- إشعال الشموع المعطرة الخفيفة:

تعد الشموع المعطرة من الطرق الفعالة في القضاء على رائحة طهي الأطعمة، من خلال إشعال الشمعة وسوف تختفي أي رائحة بالمنزل.

- الفحم:

يمكن باستخدام الفحم التغلب على روائح المطبخ، عن طريق وضع إناء به قطع من الفحم داخل المطبخ، ستلاحظين تتغير الرائحة.

- استخدام جهاز تنقية الهواء:

يوصي نيكولاس بتشغيل جهاز تنقية هواء صغير أثناء الطهي، إنه ليس فقط حلًا مناسبًا لإزالة الروائح الكريهة من المطبخ قبل أن تنتشر، كما أنه يزيل البكتيريا والعفن ووبر الحيوانات الأليفة من الهواء.

- وضع وعاء من صودا الخبز في مكان قريب:

تمتص صودا الخبز هذه الروائح، لذلك من الجيد الاحتفاظ بوعاء من صودا الخبز عند طهي الأطعمة الحمضية مثل الطماطم أو الأسماك أو الخضار، نظرًا لأن معظم الروائح الكريهة حمضية، حيث أنها تعمل على توازن درجة الحموضة والتقليل من هذه الروائح.

- تناثر بعض صودا الخبز في سلة المهملات:

يمكنك التخلص من الروائح الموجودة داخل سلة المهملات، باستخدام صودا الخبز فقط رشي بعض صودا الخبز داخل كيس القمامة، وستلاحظين أن صودا الخبز تقلل من هذه الروائح.

- فتح النوافذ:

احرصي على فتح النوافذ بعد الانتهاء من طهي الطعام، حيث يساعد الهواء النقي على التخلص من روائح الأطعمة، فضلا عن الحصول على رائحة جيدة لمنزلك.