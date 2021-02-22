منها الجزر بالطحينة.. إليك 7 تركيبات غذائية تُسرع عملية فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل تقوم بتغيير نظامك الغذائي للحصول على جسم رشيق؟ هل تعلم أن الجمع بين الأطعمة معًا يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص وزنك أكثر من تناول كميات أقل؟

يستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير مجموعة من التركيبات الغذائية التي يمكنها تسريع عملية فقدان الوزن، كما جاء في موقع " برايت سايد".

1- دقيق الشوفان + زبدة الفول السوداني:

يعتبر الشوفان من بين الحبوب الأكثر صحة فهو ليس فقط خاليًا من الجلوتين، ولكنه أيضًا مصدر كبير للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة المهمة.

ويحتوي الشوفان على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وتعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية وزيادة الشعور بالامتلاء.

وزبدة الفول السوداني عبارة عن هريس مصنوع من الفول السوداني، يتكون من حوالي 25٪ بروتين، مما يجعله مصدر بروتين نباتي ممتاز، بالإضافة إلى أنه منخفض الكربوهيدرات ومصدر جيد للدهون الصحية، مما يجعله مناسبًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أو الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

2- جزر + طحينة:

يحتوي الجزر على نحو 10٪ من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر ممتاز لفيتامين أ في شكل بيتا كاروتين ومصدر جيد للعديد من فيتامينات ب وفيتامين ك والبوتاسيوم، وعندما نستهلك الجزر كجزء من الوجبة الرئيسية، فإنها ستساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

وتوفر الطحينة، مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، فضلا عن إنها أيضًا مصدر نباتي رائع للبروتين، مما يجعله خيارًا مغذيًا للنباتيين، وثبت أن الألياف الموجودة في الطحينة تقلل من تناول السعرات الحرارية، مما يعزز فقدان الوزن، علاوة على ذلك، ثبت أن الطحينة لها خصائص مضادة للالتهابات وتعزز صحة الأمعاء.

3- التين + الجوز:

التين منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون، ما يجعله بديلًا مثاليًا لوجبة خفيفة غير صحية، بالإضافة إلى إنه غنية بالألياف، وبالتالي يساعد على محاربة الإمساك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك، فهي غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الجذور الحرة المدمرة للخلايا في أجسامنا.

اما الجوز فهو غني بالألياف، ما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تسمى السيلينيوم والتي تدعم وظيفة المناعة وتعزز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المتكرر في الواقع في إنقاص الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تناول كميات أقل من الوجبات الخفيفة الصحية.

4- عصير الأناناس+ ليمون:

الأناناس منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله وجبة خفيفة صحية مثالية لفقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك، الأناناس غني بالألياف التي تعزز مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي بمعدل طبيعي وتحفز إفراز عصارات المعدة والجهاز الهضمي للمساعدة في إذابة الطعام.

ويحتوي الليمون على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تقليل وزن الجسم واستهلاك الطعام، نظرًا لاحتوائه على حامض الستريك، فهو يساعد في حرق دهون الجسم بشكل أسرع وأكثر كفاءة من الأطعمة الأخرى، وتعمل مركبات الفلافونويد الموجودة فيه على تحفيز الجهاز الهضمي وزيادة إفراز العصارات الهضمية.

5- بيض + أفوكادو:

البيض مليء بالبروتينات المهمة التي يحتاجها جسمنا للتطور، بالإضافة إلى إنه يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والشعور بالشبع، ويعد تناول البيض طريقة رائعة للحفاظ على وزنك منخفضًا وزيادة فقدان الوزن.

ويتمتع الأفوكادو بقيمة غذائية عالية ويساعد في دعم التحكم في الوزن، حيث إنه يوفر العناصر الغذائية الهامة من أجل الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة، فضلا عن صحة جيدة، علاوة على ذلك، فهي تحتوي على المواد الكيميائية النباتية التي تعتبر مصدرًا طبيعيًا للوقود لجسمك.

6- زيتون + طماطم:

يعتبر الزيتون مصدرًا صحيًا للألياف، حيث يوفر ما يقرب من 20٪ من الاحتياجات اليومية، ويضمن تناول الألياف العالية الأداء السليم للجهاز الهضمي ويحفز الحركة في الأمعاء، وتوفر الأطعمة الغنية بالألياف "وهمًا" بالامتلاء، لذلك لا يتم إفراز هرمون الجريلين (هرمون الجوع) وهذا يساعد في إدارة الوزن وفقدان الوزن.

وتحتوي الطماطم على كمية كبيرة من اللايكوبين، وهو مضاد للأكسدة فعال للغاية في القضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان من إتلاف أجهزة الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة وفيرة من فيتامين أ والبوتاسيوم وكذلك الحديد، بالإضافة إلى أن الطماطم الطازجة منخفضة أيضًا في الكربوهيدرات.

7-العسل + الليمون:

تعد تركيبة مثالية لفقدان الوزن، حيث يحتوي عصير الليمون على عنصر نشط يسمى حمض الستريك، والذي يشيع استخدامه كعامل تنظيف نظرًا لخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والمطهرة، ويحتوي العسل على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الريبوفلافين والحديد والزنك وفيتامين B6 والألياف الغذائية، وعلى الرغم من وجود الكثير من السكر في هذه المواد الصحية، إلا أن هناك كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية فيها ويمكن أن تجعل كثافة المعادن والفيتامينات الجسم يشعر بالشبع.