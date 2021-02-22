خبراء يكشفون.. هل يتحول فيروس كورونا من جائحة إلى مرض متوطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

استبعد مسؤولو الصحة أن يختفي فيروس كورونا في أي وقت قريب، ليستمر لسنوات قادمة، رغم استمرار انخفاض الحالات وتلقي المزيد من لقاحات كورونا، وفق ما ذكره موقع sciencetimes.

واستبعد الدكتور أنتوني فوسي- مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في ندوة عبر الإنترنت في تشاتام هاوس في نوفمبر، اختفاء فيروس كورونا في السنوات القليلة المقبلة.

قال فوسي: "نحن بحاجة إلى التخطيط لأننا قد نحتاج إلى الحفاظ على سيطرتنا عليه بشكل مزمن، فقد يكون شيئًا مستوطنًا، وعلينا فقط توخي الحذر بشأنه".

ويزعم الخبراء أن العديد من الأمراض المتوطنة في الولايات المتحدة قد تنذر بما قد يبدو عليه مرض فيروس كورونا في السنوات القادمة.

ما هو المرض المتوطن؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يشير المرض المزمن إلى مرض أو عوامل معدية أخرى نشطة باستمرار على مدى فترة طويلة داخل المجتمع.

ويقابل تفشي المرض ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة بمرض ما في منطقة جغرافية معينة، وأحيانًا بشكل غير متوقع، فبدأ فيروس كورونا في الانتشار لأول مرة في الصين.

وتشبه حالات تفشي الأوبئة تقريبًا الأوبئة، لكنها موجودة داخل منطقة إقليمية أصغر مثل بلدة أو مقاطعة، وفي غضون ذلك، كما تعلمنا مع فيروس كورونا خلال العام الماضي، يحدث الوباء عندما ينتقل تفشي المرض عبر دول وقارات متعددة.

توقعات بأن يستمر كورونا لأجل غير مسمى

قال الدكتور بريتيش توش- طبيب الأمراض المعدية وخبير مايو كلينك ، لصحيفة USA Today إن الفيروس يمكن أن يستمر مع مرور الوقت، متوقعًا أن هذا الفيروس من المرجح أن يظل مستوطنا لعدة سنوات على الأقل وربما إلى أجل غير مسمى.

في يناير، قارن علماء من جامعة إيموري وجامعة ولاية بنسلفانيا فيروس كورونا الجديد بأربعة فيروسات نزلات برد مستوطنة، اكتشفوا أن التعرض المستمر لفيروس كورونا قد يؤدي بالفيروس إلى أن يصبح وبائيًا بين عامة السكان، خاصة بين السكان الأصغر سنًا.

ووفقًا للدراسة، فإن "الانتقال من الديناميكيات الوبائية إلى الديناميكيات المتوطنة يرتبط بتحول في التوزيع العمري للعدوى الأولية إلى الفئات العمرية الأصغر، والذي يعتمد بدوره على سرعة انتشار الفيروس".